La UPV/EHU desarrolla una estrategia para frenar el deterioro de la pintura al óleo contemporánea

El arte contemporáneo también envejece, y no siempre de la manera que sus autores imaginaron. Una de las principales amenazas para las pinturas al óleo ... actuales son las veladuras blancas, unas manchas o capas blanquecinas que cubren parcial o totalmente la superficie de los lienzos y que alteran tanto su estética como su conservación. Ahora, un equipo del Departamento de Pintura de la Universidad del País Vasco ha desarrollado una metodología pionera para identificar y comprender estas alteraciones.

La investigación, liderada por el grupo FARMARTEM y enmarcada en la tesis doctoral de Erika Tarilonte, ha tomado como referencia la obra 'Sin título' del pintor vasco Santos Iñurrieta (1950-2023). Este óleo sobre lienzo, no barnizado, presentaba una sustancia blanquecina homogénea y frágil que cubría gran parte de la superficie. El análisis ha permitido determinar que el origen estaba en los jabones metálicos, en concreto jabones plúmbicos, probablemente relacionados con un secante de plomo usado en la pintura. «El proceso de formación de estos jabones se produce dentro de la capa pictórica, pero con el tiempo aflora a la superficie y da la impresión de que la obra está cubierta de niebla», explica Tarilonte.

Adaptable a cada obra

El estudio ha supuesto el análisis más completo realizado hasta la fecha sobre este fenómeno en óleos contemporáneos. A través de una estrategia multianalítica —que combina estudios históricos, radiografías, análisis microbiológicos, químicos y espectroscópicos, entre otros—, las investigadoras no solo han identificado la causa de las veladuras, sino que también han podido reconstruir con precisión las técnicas y materiales utilizados por el artista. «Ahora sabemos qué capas pictóricas tiene la obra, qué pigmentos se usaron, qué aglutinantes y aditivos… Conocer todo esto es fundamental para poder intervenir y devolver la pieza a su estado original», señala la investigadora.

La flexibilidad de la metodología desarrollada permite, además, adaptarla a cada caso. En otra obra, 'Sin título' de Alberto González (1978), el mismo equipo estudia veladuras con una morfología distinta: pequeños puntos blancos sobre zonas azules. En este caso, la hipótesis apunta a la cristalización de sales como origen del problema, y la experiencia previa permite seleccionar solo las técnicas analíticas más útiles para confirmar esa causa.

Aunque todavía quedan incógnitas por resolver, este avance abre la puerta a diseñar mejores estrategias de conservación para el arte contemporáneo. «Estas sustancias que blanquean las obras no solo afectan a su estética, sino que también son un problema de conservación. Saber qué las produce es imprescindible para poder resolverlo», subraya Tarilonte.

El trabajo ha contado con la colaboración de los grupos de investigación IBeA y Fungal and Bacterial Biomics de la UPV/EHU y con el apoyo del servicio SGIker. En la primera parte de su tesis, Tarilonte ya había elaborado un plan de conservación preventiva de la colección de pintura de la Fundación Orbegozo, que cuenta con más de 350 obras de artistas de referencia del País Vasco y del panorama nacional como, por ejemplo, Zumeta, Ortiz de Elgea, Santos Iñurrieta, José Barceló, Juan Mieg, Gallo Bidegain o Díez Álava. Ahora, este nuevo paso sitúa a la universidad vasca en la vanguardia de la conservación de la pintura al óleo contemporánea.