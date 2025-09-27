El Museo de Bellas Artes estrena una ambiciosa 'ampliación' digital

El Museo de Bellas Artes de Bilbao presentó este viernes su nueva ampliación. Pero no la física, la arquitectónica, que sigue en construcción, sino la ... digital que, a diferencia de la anterior, no tiene límites de volumen y sus contenidos parecen infinitos. Se trata de la nueva «plataforma digital del conocimiento» –bilbaomuseoa.eus– que, desde el jueves, sustituye a la anterior página web de la institución.

Esta plataforma es un recurso muchísimo más ambicioso y versátil que la página anterior. Tal y como explicaron en su presentación Sonia López, comisaria digital del proyecto, e Irune Martínez, responsable de desarrollo digital del centro, «va mucho más allá de lo que entendemos como una nueva web». Este proyecto, añadieron, «es el resultado de la visión del museo de crear una plataforma digital con el potencial de contar cualquiera de las infinitas historias que el museo puede ofrecer a partir de sus colecciones y su labor de investigación».

La plataforma ha sido planteada para poner al alcance del público mediante un metabuscador todo el valioso patrimonio artístico y documental que la institución ha reunido a lo largo de su historia. «Para organizar todo este conocimiento y hacerlo accesible, hemos estructurado la plataforma en tres grandes ejes», llamados Explora, Visita y Museo».

El segundo, Visita, está enfocado a planificar la visita física a la pinacoteca. El tercero, Museo, recoge todo el contenido corporativo de la institución. Pero el primero, Explora, «es el corazón de la plataforma. Aquí encontramos toda la colección y todos los contenidos que giran en torno a ella». Es decir, se presentan «no solo las obras y los artistas, sino también la biblioteca, el archivo, los fondos documentales, las exposiciones, actividades, multimedia...»

Todo el contenido que tiene el Bellas Artes «está aquí perfectamente categorizado» y accesible a través del metabuscador. Este recurso «permite hacer desde búsquedas generales, como ver qué tiene el museo relacionado con un artista, hasta hacer búsquedas muy específicas: por artista, por tema, por época, por año, por referencias bibliográficas relacionadas, o fondo artístico al que pertenecen».

Uno de los puntos claves de esta plataforma «es que por primera vez publicamos el archivo histórico del museo. Todo está digitalizado y consultable online». Así, el público tiene acceso a 70.000 documentos, además de 6.600 obras, 57.000 referencias bibliográficas, toda la documentación de todas las exposiciones realizadas por la pinacoteca desde su inauguración, 400 contenidos multimedia y 500 noticias.

En la presentación del proyecto participaron Ricardo Alonso Maturana, CEO de Gnoss; Javier Novo, coordinador de conservación del Museo; Eneko Arruebarrena; director gerente de MetroBilbao; Elixabete Etxanobe, diputada general de Bizkaia y presidenta del patronato del Museo; Sonia López, comisaria digital; Irune Martínez, responsable de desarrollo digital; y Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes.