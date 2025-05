La japonesa Chiharu Shiota invita a adentrarse en su casa edificada con telarañas rojas en el Azkuna Zentroa Una treintena de personas de su estudio de Berlín y la propia Alhóndiga han trabajado a sus órdenes durante dos semanas para colocar los miles de hilos de lana de 'My house is your house'

Isabel Ibáñez Martes, 27 de mayo 2025, 14:23 Comenta Compartir

Hay muchos detalles llenos de significado en la vida de la artista de fama internacional Chiharu Shiota (Osaka, Japón, 1972) y resulta un hallazgo descubrirlos ... en las obras que componen su exposición 'My House is your House' (Mi casa es tu casa) que Azkuna Zentroa muestra desde hoy y hasta el 28 de septiembre en su sala Bastida (bajando los dos tramos de escaleras, las de los cines). Como las fotos de un piano quemado por ella misma, reflejo del incendio que asoló la vivienda de sus vecinos cuando ella tenía solo 9 años. Aquellos restos del instrumento calcinado, lejos de instalarle en la tristeza, le hicieron sentir la música que en un pasado había salido de sus teclas, algunas de ellas intactas pese al siniestro y que ella hizo sonar en aquel momento. Recuerdos intangibles que ella une por medio de hilos de lana a objetos reales.

Y miles de hilos componen esta muestra que ha necesitado del trabajo de 30 personas, muchas llegadas de su estudio de Berlín y otras de la propia Alhóndiga, para poder crear a sus órdenes durante dos semanas, la exposición que propone una inmersión en el hogar que ha creado aquí de forma artesanal y que tras los meses de exhibición simplemente será destruido, como obra efímera que es, tal como explicó esta mañana la propia artista acompañada de la comisaria de la muestra, Tereza de Arruda, quien señaló que las redes sociales son aquí intercambiadas por redes reales que conectan a las personas entre ellas y también con su memoria, elemento central en la obra de Shiota. «El resultado es espectacular, impresionante», señaló el concejal de Cultura, Gonzalo Olabarria, quien destacó la colaboración de los ciudadanos con el envío de decenas de cartas sobre el significado de hogar que han sido introducidas en los entramados de Shiota. Tras una típica construcción en forma de casa a un tamaño que podría ser real confeccionada con el mismo material «y que simboliza el hogar visto desde fuera», el visitante se da de bruces con lo que podría ser el interior, una zona con decenas de muebles en miniatura, medio envueltos en lana. Pues Shiota utiliza en su arte objetos con una vida anterior, que se unen a sus propietarios con esos hilos de recuerdos. Ampliar Las miniaturas recubiertas de lana. Miguel Toña / EFE Sistema circulatorio con venas, arterias... Y todo esto antes de pasar a una de las estrellas de la exposición, el paseo por el interior del hogar que ella ha creado exprofeso para Azkuna Zentroa: «El exterior del edificio es el del almacén de vinos, y dentro, Philippe Starck construyó otra casa». Como una muñeca matrioska, el hogar de Chiharu invita a recorrer sus estancias. A veces, las obras recuerdan mucho a arterias, venas y vasos capilares. De hecho, en un momento de la muestra, el visitante se interna en medio de un auténtico sistema circulatorio que continuamente bombea de pintura roja a modo de sangre. Videoarte, instalaciones, cuadros, muebles en miniatura, fotografías... pero sobre todo, la espectacularidad de las enormes telarañas rojas entre las que el visitante puede pasear, sintiéndose acogido o intimidado, creando pasadizos envolventes, túneles. Cuando empezó a estudiar arte en la Universidad Seika de Kioto, el acceso a la pintura y a los espacios para crear estaba tan restringido que ella empezó a dibujar en el aire con sus hilos de lana. En ocasiones son rojos, como en este caso, cuando tiene especial relación con las vivencias de las personas, los sentimientos, los recuerdos, la sangre, el cuerpo, las relaciones humanas. El negro lo deja para cuestiones relacionadas con el universo y el blanco para la paz y también, por simbolismo japonés, con la muerte, el vacío, la atemporalidad. Ampliar El sistema circulatorio con bombeo de sangre. Mireya López Con al piel y el pelo quemados No solo se quemó aquel piano. Cuando en sus inicios empezó a trabajar con la pintura a la manera tradicional, Shiota se sentía atrapada, inmovilizada como ella misma dice, pues no tenía que ver con su propia esencia, no se sentía cómoda. Y tuvo un sueño, en el que se veía a sí misma «atrapada dentro de un cuadro donde todo era blanco, gris y negro. Me costaba respirar porque todo estaba cubierto de pintura al óleo». Aquella pesadilla le inspiró una performance llamada 'Become Painting', de la que queda constancia en la exposición gracias a una foto, en la que la artista se cubrió de esmalte rojo por completo, una 'ocurrencia' artística que le trajo complicaciones, pues le quemó la piel y le tiñó el pelo durante meses (tuvo que cortárselo). Ampliar Chiharu Shiota en el comienzo de la exposición. «Quería plasmar aquel sueño en una performance, ser parte de la obra de arte». Algo que puede comprobarse en vídeos donde se la ve utilizando su propio cuerpo para la creación, sumergida en una bañera, manchada de sangre... También hay intimidantes lienzos blancos donde ha usado sus manos sumergidas en pintura que parece sangre. La muestra recibe al visitante ya en el atrio, junto al sol, donde la creadora ha colgado unos vestidos igualmente rojos de una largura desmesurada que se convierten en cortinas, como las de una casa. También hay una cama con bombillas, «luz en medio de la oscuridad. En la cama todos nacemos y todos morimos, es un elemento central en nuestras vidas». Ampliar Recibimiento en el atrio. M. T. En la universidad se especializó en caligrafía japonesa, luego continuó estudiando en la Escuela de Bellas Artes de Hamburgo y en la de Artes Plásticas de Brunswick. En 1999 y desde ese momento vive y trabaja en Berlín. No se considera una feminista activista, pero su obra se enmarca en la de una generación de artistas mujeres de los años 70 que utilizaron su cuerpo en su propio arte, como Marina Abramovic y Rebecca Horn (con las que coincidió en su epata de estudiante en Berlín), y también Ana Mendieta, Janine Antoni, Louise Bourgeois y Carolee Schneemann. Cuando acabe la exposición, dentro de unos meses, Shiota cortará todos los hilos que ha tendido aquí, y volverá a tejer en otro lugar.

