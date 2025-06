El hombre de las cien banderas de EE UU y la japonesa encerrada en Arkansas llegan al Guggenheim

Difícil encontrar dos figuras más contrapuestas por su experiencia vital y coincidentes en el tiempo y el espacio que los dos artistas que encabezan el ... programa del Guggenheim para el año 2026. Por un lado, está Ruth Asawa (Norwalk, California, 1926-2013), encerrada en 1942 con solo 16 años durante 18 meses en un centro de internamiento en Arkansas porque los rasgos asiáticos que desvelaban la procedencia nipona de su familia no eran los más adecuados en un país que acababa de sufrir el ataque japonés a Pearl Harbor. Y por el otro, su compatriota Jasper Johns (Georgia, EE UU, 1930), destinado en 1951 en una base estadounidense en Japón para luchar en la Guerra de Corea. A su regreso se hizo famoso por sus cuadros con la bandera de su país, cerca de un centenar.

Ambos encabezan la apuesta del Guggenheim para el año que viene, programa aprobado este martes en la reunión del Patronato de la Fundación. Presidido por el lehendakari, Imanol Pradales, asistieron Elixabete Etxanobe, diputada general de Bizkaia y presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación; Ibone Bengoetxea, vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística; Leixuri Arrizabalaga, diputada de Euskera, Cultura y Deporte; Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao; Jon Azua, representante de las instituciones vascas en el Patronato; Juan Ignacio Vidarte, director emérito del Guggenheim Bilbao; Mariët Westermann, directora de la Fundación y el museo Solomon R. Guggenheim; Miren Arzalluz, actual directora del Guggenheim Bilbao, que se estrenó con su primer Patronato, y empresas y entidades representadas en este órgano.

Ampliar Los asistentes a la reunión del Patronato. Guggenheim

Se aportaron datos sobre el ejercicio en curso, como el número de visitantes que se acercaron al museo en lo que llevamos de año: 476.795 personas, «un 29% por encima de la cifra presupuestada para este periodo, un 5% más del total acumulado a esa fecha de 2024 y un 7% más que en 2023, año de mayor afluencia de visitantes al museo». Un 63% son extranjeros, y del 37% restante, un 15% son vascos.

El encierro de Asawa junto a su familia en el centro de internamiento marcó su vida y su obra, en la que brillan con luz propia sus esculturas de alambre, que podrán ser admiradas junto a otros ejemplos de su creatividad en una retrospectiva que le dedicará el Guggenheim entre el 20 de marzo y el 13 de septiembre de 2026. En el mismo centro de reclusión se encontró con artistas japoneses que estaban trabajando para la factoría Disney y daban clase a prisioneros como ella: «A veces nacen cosas buenas de la adversidad. No sería quien soy si no hubiera sido por el internamiento, y me gusta quien soy», decía la artista. No fue hasta más tarde que empezaría a tejer con alambre, técnica con la que dio forma a sus esculturas flotantes, muchas de ellas inspiradas en la naturaleza. Además de estos ejemplos, moldeó cientos de máscaras de arcilla con los rostros de su familia, conocidos y desconocidos.

Del 29 de mayo al 12 de octubre del año que viene, el museo exhibirá 150 obras de Jasper Johns, cubriendo sus siete décadas de creación que lo coronan como una figura representativa del arte pop, el minimalismo y el arte conceptual. Su carrera se inicia en los 50 con las citadas banderas y continua en los 60 con un arte de carácter más intimista y melancólico. Habrá representación también de los 70 y 80, con sus imágenes abstractas elaboradas a base de entramados y referencias a artistas de todas las épocas, como su serie de las cuatro estaciones. Y también su etapa más actual, donde se integra su colección 'Catenary'.

Ampliar 'Sunshine State', 2022, de Steve McQueen. Guggenheim

En octubre, llegará una exposición protagonizada por Steve McQueen (Londres, 1969), artista, director de cine y guionista que centra su interés en temas universales y duras biografías por lo general con imágenes en movimiento. Un mes más tarde se inaugurará «la muestra de un representante del minimalismo, Dan Flavin (Nueva York, 1933-1996), con obras procedentes de los fondos del Solomon R. Guggenheim Museum, que se presentan al público de Bilbao con carácter bienal», según informan fuentes del museo bilbaíno. En ella se exhibirán varios ejemplos de su arte, concebido a partir del uso de la luz, con lámparas fluorescentes que se transforman en objetos estéticos. Por su parte, la sala Film & Video dedicada a la imagen en movimiento, dará cobijo a la artista Pipilotti Rist (Suiza, 1962), que trae «una videoinstalación donde la atmósfera poética sumirá al espectador en una suerte de realismo mágico».

Ampliar Obra de luz de Dan Flavin. Guggenheim

La iniciativa recién inaugurada In Situ -donde se presentan obras creadas específicamente para un espacio determinado dentro del Museo- ofrecerá el proyecto de Igshaan Adams (Sudáfrica, 1982), que plasma su conciencia social en tapices, esculturas, instalaciones y performances de base textil, para las que utiliza cuentas, alambre, linóleo, hilo de algodón y telas. Con todo ello reflexiona sobre cuestiones de raza, religión y sexualidad, en obras llenas de referencias culturales y vitales con las que aborda las necesidades y movimientos de las comunidades segregadas, en recuerdo del 'apartheid'.

Ampliar Instalación de Igshaan Adams. Guggenheim

In Situ también recibirá a Zadie Xa (Canadá, 1983), una artista coreano-canadiense que utiliza pintura, escultura, vídeo, luz, sonido y performance para crear experiencias multimedia inmersivas donde refleja su interés en la ecología, la ciencia ficción y las religiones antiguas.

Ampliar Muestra de Zadie Xa. Guggenheim

Por último, pero antes que todo lo anterior, en el último trimestre del presente año obras de la colección propia del Guggenheim integrarán «una selección de piezas recientemente incorporadas a la colección, además de otras procedentes de la donación de la D. Daskalopoulos Collection o del préstamo a largo plazo de la Colección Rodenstock». Entre ellas el 'Bob Tail' creado por Jeff Koons, en 1991, un ejemplar de perro en madera policromada con unas dimensiones de tres metros de largo por uno y medio de alto. O la señal de LED vertical creada por Jenny Holzer en 2019 bajo el título 'Hubo una guerra'; sus textos reflejan los testimonios de ciudadanos y refugiados sirios.