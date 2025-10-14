Barriek arranca con la exposición 'Blue Lines' de Leo Burge en la Sala Rekalde

El programa Barriek, una cita ya consolidada con el arte emergente de Bizkaia, vuelve a Sala Rekalde con una décima edición que ha arrancado este ... martes con la exposición 'Blue Lines' del artista Leo Burge (Londres, 1991). La muestra inaugura un ciclo que, desde octubre de 2025 hasta noviembre de 2026, presentará de forma escalonada las obras de las creadoras que han recibido las becas de Artes Plásticas y Visuales de la Diputación Foral de Bizkaia, junto a un programa de talleres y actividades gratuitas dirigidas a familias, escolares, profesorado y personas mayores, con el objetivo de acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía.

«Exponer dibujos es, en gran medida, comprometerse a mirar mi espacio vital», ha explicado Burge en la presentación de su exposición 'Blue Lines', que invita al visitante a recorrer un universo de trazos, materiales y formas que oscilan entre el dibujo y la escultura. Su obra -compuesta mayoritariamente por piezas realizadas en los últimos años- explora los límites entre la abstracción y la figuración, y refleja una mirada íntima hacia su entorno, los objetos cotidianos y los paisajes portuarios que inspiran su trabajo.

El artista, formado entre la Universidad del País Vasco (EHU/UPV) y la Real Academia de Arte KABK de La Haya, ha expuesto en galerías como Carreras Múgica (Bilbao) o Jorge López (Madrid), y ha participado en residencias en Fundación BilbaoArte, Halfhouse (Barcelona) o KAMC Yokohama. En 'Blue Lines', Burge combina el gesto minucioso con la experimentación material: varas de acero, cintas o texturas industriales se transforman en soportes poéticos. «A través del dibujo busco modular realidades, encontrar pliegues o despliegues sobre el plano, y redirigirlos hacia una forma que me permita pensar el espacio», añade el creador.

Ampliar Una de las piezas de 'Blue Lines' E. Vargas

Tras la exposición de Burge -que podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de 2025-, el programa continuará con las muestras de María Muriedas, Ra Asensi, Mar de Dios, Amaia Molinet y Maider Aldasoro, que se sucederán cada dos meses en la Sala Rekalde.

La mungiarra María Muriedas abordará en 'Sueño 1' la relación entre lo onírico y la imagen en movimiento; la bilbaína Ra Asensi presentará una instalación que entrelaza escultura, vídeo y performance en torno a la memoria y la geología; la barakaldesa Mar de Dios explorará el proceso cerámico como un acto meditativo y material; Amaia Molinet profundizará en la relación entre territorio e identidad a través de la fotografía expandida, y Maider Aldasoro, nacida en México y afincada en Bilbao, combinará vídeo, vestuario y escultura en piezas que dialogan con lo teatral y lo lúdico.

Además de las exposiciones, Barriek acogerá un amplio programa público de mediación, con talleres y encuentros que permitirán conocer de cerca el proceso creativo de las artistas. Todas las actividades serán gratuitas, aunque algunas requerirán inscripción previa.