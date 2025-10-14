El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Leo Burge en la presentación de su exposición 'Blue Lines' junto a las demás artistas becadas por el programa Barriek Jordi Alemany

Barriek arranca con la exposición 'Blue Lines' de Leo Burge en la Sala Rekalde

El programa impulsado por la Diputación de Bizkaia mostrará hasta noviembre de 2026 las obras de artistas becadas como María Muriedas, Ra Asensi, Mar de Dios, Amaia Molinet y Maider Aldasoro

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Martes, 14 de octubre 2025, 13:04

Comenta

El programa Barriek, una cita ya consolidada con el arte emergente de Bizkaia, vuelve a Sala Rekalde con una décima edición que ha arrancado este ... martes con la exposición 'Blue Lines' del artista Leo Burge (Londres, 1991). La muestra inaugura un ciclo que, desde octubre de 2025 hasta noviembre de 2026, presentará de forma escalonada las obras de las creadoras que han recibido las becas de Artes Plásticas y Visuales de la Diputación Foral de Bizkaia, junto a un programa de talleres y actividades gratuitas dirigidas a familias, escolares, profesorado y personas mayores, con el objetivo de acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía.

