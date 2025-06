Científicas vascas en EEUU: «Si ya teníamos en mente volver, los recortes de Trump son un impulso más»

Aitziber Buque, Itziar Etxeandia y Garazi Peña son tres de los 80 científicos vascos que actualmente llevan a cabo sus investigaciones en Estados Unidos. Conocen ... de primera mano el terremoto que ha provocado la segunda llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Los enormes recortes aplicados por el departamento dirigido hasta hace unas semanas por Elon Musk han obligado, entre otras cosas, a cancelar más de 200 subvenciones federales dedicadas a la investigación del sida y han reducido un 25% el presupuesto de la Nasa. Además, ha declarado la guerra a la Universidad de Harvard, el buque insignia académico de la primera potencia mundial. Hasta el 75% de científicos norteamericanos se plantean abandonar el país, según una encuesta de la revista 'Nature'.

Estas tres investigadoras y otros cuatro especialistas vascos se reunieron el miércoles pasado en la delegación del Gobierno vasco en Nueva York con el viceconsejero de Ciencia, Universidades e Investigación, Adolfo Morais, y el gerente de Ikerbasque, Miguel Ángel Arocena, para valorar su regreso a Euskadi. «La situación es de incertidumbre. La competencia ahora es mucho mayor. La gente se presenta a todas las 'calls' –convocatorias competitivas–. Antes optabas a dos y ahora a todo porque no sabes lo que va a pasar. La situación de los estudiantes también se ha agravado. En los programas de doctorado, donde antes admitían a diez, ahora solo uno. Y las universidades aquí son muy competitivas y cuestan mucho dinero. Se está perdiendo una generación de investigadores. Para los que somos extranjeros, si ya teníamos en mente volver, la situación te da otro impulso. Toda la gente con la que hablo está buscando un plan B, C y D, pero ya en Europa», asegura Aitziber Buque, una bióloga baracaldesa especializada en cáncer de mama en el Fox Chase Cancer Center de Philadelphia que reúne, al igual que todos los asistentes al encuentro, un currículum descollante: estudió bioquímica en la EHU/UPV, completó un máster en bioinformática en Madrid, el doctorado en Biocruces y el postdoctorado a caballo entre París y Nueva York.

«Quiero volver. Venir aquí era una aventura y quería conocer cómo trabajan», afirma Itziar Etxeandia, doctora en Farmacia por la UPV/EHU que lleva dos años y medio en Estados Unidos. «Me gustaría regresar a casa pero sin que me corten las alas», dice, por su parte, Garazi Peña, una viróloga vizcaína de 32 años que trabaja en el prestigioso hospital Mount Sinaí tras doctorarse en Copenhague. En su caso ansía encontrar un proyecto que se adecúe a su especialidad, el virus de la gripe aviar.

El Gobierno vasco intensifica los contactos

«Trump está apretando pero no sabemos hasta qué punto. No sabemos qué tipo de estrategia hay detrás, si es una situación de alerta inicial y después da marcha atrás, como ha ocurrido con los aranceles. Muchas cosas no podrán llevarlas a cabo», añade,

La cuestión de la financiación es clave por la propia estructura de trabajo en la primera potencia mundial. Allí, explica Buque, «los científicos cuentan con una 'starting pack' –dotación inicial de recursos– a dos o tres años pero, a diferencia de lo que sucede en Euskadi, tenemos que pagar el 100% de los sueldos, el equipamiento, los reactivos… Necesitamos la financiación del Gobierno».

El Gobierno vasco lleva varios meses intensificando los contactos para atraer a Euskadi a científicos de primer nivel radicados en Estados Unidos. A la reunión de la semana pasada le antecedieron otro encuentro en marzo con motivo de la visita del lehendakari Imanol Pradales y el consejero Juan Ignacio Pérez para presentar el acuerdo por el que IBM instalará en Euskadi su último modelo de ordenador cuántico y alguna cita telemática. «Estamos en esa labor de atención y cuidado», reconoció en abril Adolfo Morais en la presentación de los resultados del año pasado de Ikerbasque. De los 402 investigadores actualmente en plantilla, en torno a 40 proceden de la primera potencia mundial, de los que «once o doce» son especialistas vascos que han decidido volver a casa.

Ikerbasque tiene previsto realizar 80 contrataciones hasta 2028, a un ritmo de 20 cada año. «El plan es flexible y puede acelerarse, como ya sucediera con el Brexit o con la guerra de Ucrania. Es un buen colchón», describió Morais en la mencionada rueda de prensa.