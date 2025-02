Preocupación en Bilbao tras dos nuevos cierres: se van la francesa IKKS y la joyería I am Joy Comerciantes urgen nuevas estrategias para atajar el goteo de cierres

Luis Gómez Martes, 18 de febrero 2025, 11:23

Las principales organizaciones comerciales de Bilbao han mostrado su preocupación por la marcha de dos nuevas firmas y han urgido el desarrollo de nuevas estrategias para frenar el «goteo incesante de pérdidas» que vienen produciéndose desde principios de año. Casi una veintena de tiendas, la mayoría de origen extranjero, ha bajado la persiana en lo que llevamos de 2025, una cifra que ha superado las previsiones más pesimistas y erosionado de forma notable la imagen de Bilbao.

Las últimas clausuras tienen como protagonistas a la francesa IKKS, que abandona su emplazamiento de Rodríguez Arias pese a los esfuerzos del Ayuntamiento por revitalizar este eje con su peatonalización parcial; y a la joyería-bisutería I am Joy. La compañía malagueña ha puesto fin a la aventura empresarial emprendida en mayo de 2022 en Máximo Aguirre, una arteria que sigue sin recuperar el brío de antaño. Pese a este repliegue, la empresa andaluza mantiene el establecimiento de la Gran Vía. Estos cierres se suman a los de Michael Kors, Hurley, Timberland y Celio, entre otros.

La crítica situación comercial de la capital vizcaína se explica, fundamentalmente, por las «bajas ventas», según Rafael Gardeazabal, presidente de bilbaoDendak. «No hay vuelta de hoja. ¿Por qué cierran cada vez más establecimientos? Porque la gente no compra y a las empresas no les salen los números. ¿Por que los clientes no consumen moda? Porque han desviado el gasto al ocio y la restauración, especialmente, y solo se interesan por lo realmente barato», considera.

Para poner fin a esta sangría, la solución no solo pasa, según Jorge Aio, gerente de BilbaoCentro, por la contención de los estratosféricos alquileres, «cuyos precios los pone el mercado», apostilla Gardeazabal, sino por la realización de actuaciones tendentes a la potenciación de los comercios locales y a la capacidad de atraer enseñas «de calidad» de otros lugares. «Hay marcas que lo están haciendo muy bien», como Veritas, pero el problema es que cada vez son menos. «Se trata de poner a las tiendas de proximidad en el foco», reivindica Aio.

Agentes del sector reconocen en privado que parte de los negocios locales se están quedando «obsoletos» y perdiendo el carácter de referencia «a nivel estatal. Nos estamos igualando por abajo», admite Aio, quien lamenta que «este cambio se nota ya en la forma de vestir. Está desapareciendo ese factor diferencial que siempre distinguió a los negocios de aquí». El precio se impone, «mientras la compra de calidad baja», lamenta, porque la moda «ha dejado de ser prioritaria».

«Atraer el turismo comercial»

Para los expertos, el sector debe reaccionar «de inmediato» con medidas contundentes. Confían en «revertir» esta situación. ¿Cómo? Promoviendo «el emprendimiento» mediante el apoyo a jóvenes comerciantes e «intentando atraer al pujante turismo comercial. Cabemos todos. Los de aquí y los de fuera, pero no podemos dejar pasar el tiempo mientras algunos comerciantes solo esperan la jubilación», admite el responsable de BilbaoCentro, quien recuerda que las pasadas navidades ya se encendieron todas las alarmas con la caída del gasto. «No se consumió como otros años», advierte. «Todos nos tenemos que poner las pilas. Los consumidores también somos responsables», afirma Gardeazabal.

Este revés ha impactado de lleno en IKKS, que entró en España hace casi tres décadas con colecciones para hombre, mujer y niños. La firma cuenta en el mercado nacional con 156 puntos de venta y 2.000 a escala global. I am Joy realizó una fuerte apuesta por el mercado bilbaíno al ser la única capital fuera de Andalucía donde vendía sus piezas de precios accesibles.

