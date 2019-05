El vestido con el que Meghan Markle no ha querido esconder sus curvas tras dar a luz

Hoy hemos dado la bienvenida oficial al primogénito del príncipe Harry y Meghan Markle, que nació el pasado día 6 de mayo. Ha sido en un histórico posado en el hall del castillo de St. George que ha congregado a numerosos medios internacionales. Poco después de poner cara a 'baby Sussex', se desvelaba, por fin, su nombre: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Si la duquesa de Sussex se consagró como icono de estilo en el mismo momento en que se dio a conocer su compromiso con el hijo pequeño de Diana de Gales y Carlos de Inglaterra, su armario premamá tampoco se ha librado del escrutinio público y ha sido analizado al milímetro, sirviendo de inspiración para las futuras mamás. Sin perder de vista su personal estilo a la hora de vestir y sin intentar disimular la barriguita propia de su reciente maternidad, Meghan Markle volvía emocionada y pletórica a la luz pública con un vestido tipo 'trench'. Tanto el corte ceñido como el color beige que tiñe este diseño son elementos de los que prescinden muchas mujeres en su estado, puesto que no son los mejores aliados para disimular una silueta post-parto. Sin embargo, la elección de estilo de la Duquesa y su naturalidad han sido aplaudidos por muchos.

La duquesa de Sussex ha llevado un vestido que enmarcaba su nueva silueta / Foto: Chris Allerton

«Gracias Meghan. Gracias por da un ejemplo Real, gracias por salir tan guapa y radiante. Gracias por no tapar tu figura post-parto con el bebé, o con un negro o azul marino más adelgazante. Gracias por no camuflar la realidad: los cuerpos y curvas del #puerperio, del #postparto. Gracias por normalizar lo natural, no todas salimos estupendas del parto, incluso somos mayoría seguro. Gracias por ser tan sencilla y por mostrar algo que te hace valiente, porque ese cinturón es de valientes. Gracias por abrazar tu figura después de reproducirte y por atreverte, sobre todo, a ser #vulnerable. Gracias porque ayudas mucho y sabes perfectamente que te van a criticar hagas lo que hagas, así que disfruta. Gracias por modernizar un poco mi otra casa real y gracias Harry también por llevar orgulloso en brazos a tu hijo, dando un claro mensaje de equidad e igualdad». Este mensaje lleno de gratitud hacia la nueva mamá Sussex ha sido escrito por la presentadora bilbaína Tania Llasera, quien ha vuelto a utilizar la plataforma de Instagram para hacer su propio alegato a favor de la maternidad sin complejos y de esa naturalidadde la que hace gala en cada una de sus publicaciones que comparte en esta red social.

«No sé nada acerca de estar embarazada pero disfruto el hecho de que Meghan Markle esté mostrando su prominente barriguita post-parto con este vestido con cinturón». Este es otro de los miles de mensajes anónimos que están incendiando las redes sociales y que aplauden la decisión de la Duquesa por normalizar la apariencia de su cuerpo en esta nueva etapa. De este modo, destierra mitos, empodera sus curvas y se desmarca de sus predecesoras de la Casa Real británica. Recordemos que tanto Kate Middleton como Diana de Gales lucieron vestidos holgados, en tonos rojos, verdes y pastel, en las sucesivas presentaciones de sus respectivos bebés que, además, ellas mismas llevaron en sus brazos. Sin embargo, en tan solo tres breves minutos que ha durado la presentación, el matrimonio Sussex ha vuelto a demostrar que son una bocanada de aire fresco dentro del regio protocolo que marca las directrices de la familia Windsor.

Meghan Markle lleva un diseño de Givenchy, una de sus firmas de cabecera

El vestido que ha provocado esta oleada de apoyo está firmado por Givenchy. Tiene la apariencia de una gabardina, triple botonadura central y un cinturón que enmarca la silueta. Recordemos que Clare Wright-Keller, la directora creativa de esta 'maison' francesa, está siendo la artífice de looks que están marcando momentos importantes de su vida, como su vestido de novia con el que se casó hace poco menos de un año y, ahora, con el que emprende una nueva etapa vital junto a los «dos mejores hombres que podría tener», tal y como ha recalcado hoy en la breve rueda de prensa ofrecida en los pasillos de palacio. En cuanto a los accesorios, se ha decantado por unos salones 'made in Spain' del canario Manolo Blahnik. Son el modelo 'BB', confeccionados en ante de color y, además, ha llevado un pequeño colgante oro y turquesas de Jennifer Meyer.