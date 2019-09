La maleta ideal si te vas de vacaciones en septiembre Hoy os muestro algunos de los estilismos que metí en mi maleta de Nueva York ALMUDENA BLANCO Viernes, 20 septiembre 2019, 20:11

¡Hola a todos! Tras unas semanas de vacaciones aquí estoy de vuelta. Algunos, probablemente, sigáis aprovechando algunos días libres, pero la mayoría seguro que ya estáis inmersos en la rutina. Yo he regresado de un viaje a Nueva York y me gustaría enseñaros los looks que he llevado allí. La mayoría de ellos son básicos, cómodos para recorrer la ciudad de los rascacielos. En este primer artículo me baso en looks con vestidos, tanto cortos como largos. Casi siempre con zapatillas, ya que nos pasábamos el día andando, sorprendiéndonos y descubriendo una ciudad maravillosa con millones de cosas por ver.

Visita a la Zona Cero

En este primer look llevo un vestido de Zara de tirantes con abertura y vuelo. Un vestido muy cómodo para esos días de calor tan sofocante con los que nos sorprendió la Gran Manzana. Las gafas de estilo aviador son de Michael Kors, el bolso blanco de la misma marca y las zapatillas son de Converse.

En las fotos podéis ver el puente de Brooklyn, todo un icono de la ciudad que une Manhattan con Brooklyn. Dumbo es una de las zonas de moda de la ciudad desde donde se ve una de las mejores puestas de sol. El puente de Manhattan también es increíble. ¿Qué deciros de la Zona Cero y del One World Trade Center? Es impresionante, me ha sorprendido mucho la renovación de esta zona y de todo lo que han construido y de lo que queda por construir después del atentado del 11-S.

Un paseo por la Quinta Avenida

Llevo un vestido negro largo acanalado de Bershka, todo un básico que no me quito por lo cómodo y versátil que es. Los pendientes son de Le-Boh Accesorios, el bolso negro es de Tory Burch, las gafas de sol de Michael Kors y las zapatillas de Nike, que son comodísimas y han sido imprescindibles para nuestros largos paseos. El vestido lo he combinado con sudadera blanca de Abercrombie & Fitch y con una sudadera rosa flúor de Armani.

En las fotos me podéis ver paseando por la Quinta Avenida, donde visitamos la tienda de Bvlgari y la joyería Tiffany´s. Al lado de esta maravillosa joyería que podíamos ver en la exitosa película 'Desayuno con Diamantes' nos encontramos con un tramo que quieren llamar Barack Obama Ave. Justo ahí también se está la torre Trump y esto no le debe hacer nada de gracia al presidente de Estados Unidos actual, por lo que cuando quisimos hacer alguna foto más nos echaron. Estuvimos también en la tienda de juguetes FAO Schwarz, la del piano de la película BIG, que se encuentra en el Rockefeller Center. Y, además, pudimos vivir la magia del Open USA.

Conociendo lugares con historia

Aquí llevo un vestido corto blanco de Michael Kors. Es de otra temporada y me encanta, ya que dependiendo de los accesorios que lleves puedes llevarlo más 'sport' o más elegante para acudir a cualquier tipo de evento. Las gafas de pasta son de Tory Burch, el bolso negro es de la misma firma, los pendientes son de Teria Yabar y las zapatillas de Converse.

Este fue el look que elegí para acudir a una misa Gospel en Harlem. Además, visitamos el Cotton Club, uno de los clubs más famosos de jazz de Nueva York. También estuvimos en el teatro Apollo, uno de los teatros más relevantes de la historia de la música afroamericana, donde dieron sus primeros pasos estrellas como Michael Jackson, Aretha Franklin, Stevie Wonder, etc. También visitamos la Universidad de Columbia, donde estaban recibiendo a los nuevos estudiantes, una experiencia como las de las películas. También vimos el mausoleo del General Grant y la iglesia Riverside con la torre más alta de Estados Unidos.

Con vistas al 'Chrysler'

En este look llevo un vestido corto cruzado con 'animal print' de H&M. Una de las tendencias de esta temporada otoño-invierno vuelve a ser este estampado. En este caso, lo he combinado con gafas y bolso de Tory Burch. Me lo puse tanto con unas Converse blancas como con unos 'sttiletos' negros para salir a cenar y a pasear. En las fotos me podéis ver con el edificio Chrysler de fondo, el cual vimos tanto por el día como por la noche.

Hasta aquí el artículo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene con más fotos y looks. Hasta entonces podéis seguirme en mi cuenta de Instagram @almudena_bb