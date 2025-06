¿Sobrevivirías a un apocalipsis zombie? Max Center acoge la fiesta más salvaje con 6 horas de pura adrenalina

Si estallase un apocalipsis zombie en Bilbao, más de uno saldríamos corriendo ladera arriba hacia Artxanda cruzando los dedos para que los zombis no aguantasen ... nuestras cuestas. El Casco Viejo, con sus callejuelas estrechas, sería mejor evitarlo. El puente Zubizuri podría ser una trampa, y el Guggenheim, un escondite artístico pero nada práctico. Como entrenamiento, el Max Center acoge este viernes una noche apocalíptica con el mayor juego de rol en vivo, donde huir, sobrevivir y no ser devorado será la única prioridad. Por primera vez en Euskadi, el fenómeno 'Survival Zombie Experience' promete más de seis horas de adrenalina, estrategia y sustos terroríficos en una experiencia inmersiva solo apta para los más valientes.

La cita con la noche más aterradora arrancará a las doce menos cinco y se prolongará hasta las seis de la madrugada. Eso sí, el plan comenzará antes, con la proyección de la película '28 años después' en los cines del macrocentro comercial de Barakaldo. Dirigida por Danny Boyle, la trama transcurre años después de los sucesos de '28 semanas después'. El virus de la ira ha regresado y un grupo de supervivientes debe sobrevivir en un mundo asolado por hordas de infectados. Muy similar a lo que se vivirá justó después en Max Center. «Los participantes disfrutarán de una experiencia única. Son seis horas ininterrumpidas de juego en las que tendrán que escapar, resolver y sobrevivir al ataque de los zombies», explica Diego de la Concepción, creador de 'Survival Zombie'.

Ampliar

Más de 40 actores

Los participantes en el juego se encontrarán con más de 40 actores disfrazados y maquillados por profesionales cinematográficos y tendrán que moverse por la zona de juego resolviendo las diferentes pruebas que se les presentarán. «Para sobrevivir, hay que resolver todos los enigmas, pero sobre todo, tendrás que evitar que te toque un zombie», advierte Diego. Si lo hace, habrás perdido, pero ojo que eso no supone que hayas terminado tu participación en el juego. Los jugadores que son atrapados pasan por un proceso de maquillaje profesional y regresan al juego como zombies, ampliando así la emoción de la experiencia». Así, llega un momento en que cada vez quedan menos supervivientes y la situación cada vez es más complicada. Solo el trabajo en equipo, la toma de decisiones estratégicas y no parar de moverse para no ser atrapado ayudarán a escapar de este escenario de pesadilla.

Ampliar

La noche del apocalipsis zombie está abierta a todo tipo de públicos, desde niños (hasta 12 años tienen que estar acompañados) hasta personas mayores. «Hace poco, en un evento en otra ciudad llegó a la final una pareja de 70 años», explican desde la organización. Así que animan a todo el mundo a ir «con ganas y que cada uno viva la historia a su manera. Lo mejor es que se llevan recuerdos muy chulos», aseguran. Los dos primeros puestos tendrán como premio sendos regalos sorpresa. Las entradas ya pueden adquirirse en la página web de 'Survival Zombie'. Las entradas para la película más el juego posterior cuestan 40,90 euros. Si solo quieres acudir como superviviente, puedes acceder por 39,90 y como zombie por 24,90 euros. Los menores de 12 años pueden entrar por 19,90 euros.

'Survival Zombie' lleva en marcha desde hace más de 15 años, periodo en el que han organizado más de 500 ediciones en centros comerciales, parques de atracciones e incluso en las calles de diferentes localidades y pueblos. «Tenemos muy buenas expectativas con el evento de Barakaldo, porque creemos que somos una buena opción para el tiempo libre. Promovemos una forma de entretenimiento sana y divertida. Estamos muy orgullosos de las respuestas que ha tenido la gente a los largo de nuestra trayectoria y lo que ha significado para ellos participar en nuestro evento», concluye Diego.