Sara Carbonero luce el vestido pareo para triunfar en primavera por menos de 30 euros Sara Carbonero posa con el vestido pareo que querrás tener esta primavera. La presentadora ha posado en Instagram con esta favorecedora prenda que es pura tendencia y que ha combinado con una cazadora vaquera básica VIRGINIA MELCHOR Lunes, 1 abril 2019, 19:16

«Rutina también es querer vivir todos los días algo inolvidable.» Así de filosófica se levantó este domingo Sara Carbonero, que quiso compartir en Instagram una optimista frase de la escritora Elvira Sastre. Sin embargo, lo que sorprendió a sus seguidores no es que se pusiera poetisa, sino que en la fotografía que acompaña al texto aparece sin una gota de maquillaje y con un look muy primaveral. «¿De dónde es la falda?», es la duda que le surgió a la mayoría. Y en Bizkaia Dmoda tenemos la respuesta. La presentadora luce en la imagen un vestido combinado de la nueva colección de Zara, formado por un cuerpo camisa blanco de escote redondo y una falda pareo asimétrica con detalle de nudo. Un diseño que es pura tendencia y, además, asequible a cualquier bolsillo porque solo cuesta 22,95 euros. ¿Cuánto tardará en agotarse? De momento, está disponible en la web en todas las tallas, pero como todo lo que se pone Sara, volará enseguida.

La presentadora combina esta pieza tan primaveral con una cazadora básica vaquera de Mango, consiguiendo un look ideal para esta época del año. En la imagen no alcanzamos a ver sus pies, pero unas zapatillas 'Converse' o unas sandalias serían todo un acierto para completar su estilismo. Además, podría haber dado un aire 'boho chic' a su look si hubiera incluido alguno de los accesorios de la fima 'Indie Maison', de la barakaldesa Leire Postigo, que ya te presentamos por aquí la semana pasada y que hace a mano unos complementos que encajan a la perfección con el estilo de Sara.

Arriba, la cazadora vaquera denim clara que lleva Sara Carbonero. Es de Mango y cuesta 39,99 euros. Abajo a la izquierda, unos originales accesorios para los tobillos que hace a mano la barakaldesa Leire Postigo. A la derecha, el vestido pareo de Zara.

Las faldas pareo son la prenda estrella de esta temporada. Las 'influencer' ya se han apuntado a esta tendencia y las marcas más conocidas han lanzado distintas versiones con múltiples estampados. Además, se trata de una propuesta muy favorecedora porque al llevar un nudo frontal disimula la tripa, recoge nuestras caderas por ir atada al frente y, aunque es 'midi', la abertura en pico de la parte delantera alarga nuestra silueta.

Arriba, falda de flores de Bershka (19,99 euros). Abajo a la izquierda, falda de lunares, de Zara (25,95 euros). A la derecha, falda estampada de Zara (29,95 euros).

Sara ya demostró hace unos días que la primavera ha llegado a su armario. La presentadora se enfundó un vestido midi de gasa con estampado floral anudado en la cintura y con la parte inferior terminada en un volante que combinó con una cazadora vaquera y unas botas altas negras. En esta ocasión, también se decantó por un diseño 'low cost'. Este cómodo y atemporal modelo, perfecto para cualquier ocasión, es de Mango y cuesta 59,99 euros.

Sara Carbonero ha vuelto a dar una clase de estilo apostando por looks frescos e informales. Su vestido pareo se presenta como una tendencia cómoda, favorecedora y con un aire retro muy apetecible esta primavera. Además, es muy versátil y encaja a la perfección tanto con unas deportivas para el día como con unas sandalias de tacón para la noche. ¿Te apuntas a esta tendencia?