Roban la bici de 'La Quesería' de Bilbao: «Es nuestro símbolo. Ofrecemos quesos como recompensa»

Judith Rojas, mexicana afincada en Bilbao desde hace 19 años, siempre se ha movido en bicicleta. Vive cerca de su negocio, 'La Quesería', y sabe ... casi de memoria las pedaladas que separan su casa de este templo del queso que abrió hace más de una década en el número 10 de la calle Jardines del Casco Viejo. Durante los últimos ocho años, se ha movido en una original bicicleta de edición limitada que compró a su vecino, José Luis, dueño de la tienda-taller Ciclos La Ferro, en Marzana. Una Winora Laguna, en color cobre y con sillín y ruedas blancas, que alguien le robó este martes al mediodía mientras estaba aparcada fuera de su negocio, protegida con un candado. «Es muy peculiar y muy bonita, mucha gente la conoce. Pregunté en el bar de enfrente, a los comerciantes de la calle... pero nadie ha visto nada», lamenta.

Ampliar

La usaba en sus desplazamientos cotidianos y le acompañaba durante las largas jornadas en la quesería. La aparcaba siempre fuera y llegó a convertirse en un símbolo de la tienda, en un elemento singular que atraía la mirada de bilbaínos y turistas. «Yo ando en bici de toda la vida, me movía a casi todos los lados con ella. Pero como siempre la tenía fuera, junto al banco y la planta que sacamos cada mañana, se había convertido en parte imprescindible de 'La Quesería'. Mucha gente me preguntaba dónde me la había comprado y los turistas se sacaban fotos con ella», cuenta esta emprendedora, que vende quesos artesanales y toda clase de acompañamientos, como vinos, mermeladas, membrillos o chocolates.

Ampliar Judith, con su bicicleta.

«Yo siempre digo que esta es la tienda del vicio. Me repetían que acabaría aborreciendo los quesos, pero me he vuelto adicta», dice Naia, que lleva poco más de un año trabajando en este comercio bilbaíno. Ella fue la última en ver la bici. Judith siempre la dejaba atada con un candado a una tubería situada entre la panadería Tahona Jardines y su tienda. Por la noche, cuando no la iba a usar, la metía dentro de la quesería. Y al mediodía (cierra de 14.30 a 17.00 horas), la dejaba fuera, junto al escaparate, siempre amarrada con un candado. Pero este martes, en su descanso para comer, alguien se la robó. «Llegué a las cinco y no la vi, pensé que se la habría llevado Judith. El miércoles a las diez y media de la mañana, cuando abrimos, fue cuando nos dimos cuenta de que nos la habían robado», señala Naia.

Ampliar Naia y Judith, con las manos en sus famosos quesos artesanales.

Judith fue a presentar una denuncia en una comisaría de Bilbao y después usó la cuenta de Instagram de 'La Quesería' para pedir a sus más de 7.000 seguidores que le ayuden a difundir la fotografía de su bicicleta con la esperanza de recuperarla. «Nos robaron nuestra querida bici. Aparte del cariño personal, se ha convertido en parte de 'La Quesería' y queremos que vuelva. Se nos ocurre aparte de hacer la denuncia, empapelar Bilbao, poner unas velas y esperar a ver si ocurre un milagro. Cualquier ayuda para recuperarla se recompensará con queso», ha escrito.

Enseguida ha recibido el apoyo de su fiel comunidad quesera, que le han dejado numerosos comentarios. También varios comerciantes de El Casco Viejo han compartido la publicación para conseguir que llegue al mayor número de personas posible y alguien la traiga de vuelta. «La gente está siendo muy solidaria. Tengo esperanza. Ojalá aparezca».