La presentadora que empoderó el diseño vizcaíno sobre una alfombra roja Hablamos con June Ansoleaga sobre el look que eligió en el FestVal de Vitoria y con el propio diseñador del conjunto, Eder Aurre, que nos cuenta todas las claves del diseño

Capear temporales es algo a lo que June Ansoleaga está más que acostumbrada. La periodista es el rostro visible del Eguraldia, un formato de meteorología de EitB que lleva presentando los fines de semana y festivos desde hace ya seis años. Está acostumbrada a lidiar entre mapas e isobaras, pero no tanto a asistir a eventos de alfombra roja. «No he ido a muchos actos de este tipo», asegura. Sin embargo, no es la primera vez que acude al Festival de Televisión (FestVal) que cada mes de septiembre se celebra en Vitoria. «La experiencia fue muy buena. Cada año acudimos varios presentadores de Euskal Telebista a la gala de clausura. Allí nos juntamos profesionales de varias cadenas y es muy interesante», nos cuenta. Esta sopelotzarra se ganó por méritos propios el título de la invitada más elegante en la última jornada de esta XI edición. Aunque es demasiado habitual escuchar el nombre de las grandes firmas internacionales en este tipo de galas de etiqueta, la presentadora dio un golpe en la mesa para poner en relieve la moda local, eligiendo a uno de los nombres que más despuntan en el diseño vizcaíno actual, Eder Aurre. «Mi estilista, Ivana Velasco, me habló de él. Me dijo que era un joven diseñador que venía pisando fuerte y que le encantaría que llevara algo suyo si algún día acudía a un evento importante. Y ese evento llegó», desvela.

Es bastante común pensar que lo de fuera es siempre mejor que lo que hay en casa y eso es un error que Eder pretende subsanar «haciendo piña» entre todos. «El mundo del cine, la música y la televisión es un negocio, pero apoyarnos de vez en cuando lo veo imprescindible. Ellos tienen el poder de que una firma traspase fronteras a golpe de 'flash'», se reafirma el joven modisto. Y eso es lo que ocurrió, precisamente, en el caso de June Ansoleaga. «¿De dónde ha sacado este look?», se preguntaron muchos. Sucedió en Portugalete, en un atelier con vistas al Puente Colgante donde un buen día Eder Aurre recibió a la periodista y a su estilista tras una breve charla vía Instagram. «Les propuse diferentes opciones y ellas decidieron. ¡Fueron bastante rápidas! Fue un placer pasar junto a ellas esos minutos», asegura Eder. Y es que estas dos mujeres siempre tuvieron dos máximas muy claras a seguir: poder mostrar el talento que hay en Bizkaia y salir un poco de los cánones típicos en estas galas. Dicho y hecho.

En Vitoria, la alfombra roja tradicional se sustituye por una de color naranja. Curiosamente, June Ansoleaga se mimetizó con ella. «Todo fue casualidad. Es cierto que la primera vez que vi las fotos pensé: «hasta la alfombra empasta», comenta divertido Eder. Y es que la presentadora eligió una blusa en color cuarzo con motas doradas y detalles especiales que gritaban tendencia por los cuatro costados: mangas abullonadas con plumas de marabú en los puños y una maxi-lazada al cuello. Aunque bien es cierto que los vestidos despampanantes son las prendas estrella en este tipo de galas, la periodista volvió a romper esquemas gracias a la elección de un pantalón muy especial. «Me siento más yo cuando llevo pantalones, ya sean amplios o ajustados. Me probé vestidos, monos… pero vi estos pantalones y me encantaron», reconoce. Se trataba de una pieza de corte 'palazzo', realizada en un neopreno técnico de red con flores bordadas. Todo el look pertenece a 'Sokotra', una colección aplaudida en pasarelas como Fashion Kultur Bilbao o Tenerife Moda, tal y como puedes ver en la imagen inferior y en nuestra galería de imágenes. Sin duda, es una apuesta elegante, sofisticada, fresca y rompedora para una alfombra roja. Lo combinó con unas sandalias metalizadas y un bolso de mano en rosa empolvado. «Me sentí orgullosa y agradecida de poder llevar un 'Eder Aurre'. No todos los días puedes lucir obras de diseñadores vascos. Sentí que vestía una pieza especial, creada con un propósito concreto por un joven con mucho talento y futuro».

Colección 'Sokotra' de Eder Aurre en Fashion Kultur Bilbao / Joao Ngalia

Para Eder Aurre ha sido un sueño cumplido, tanto que cuando recibió las fotos de June en Vitoria quiso compartirlas rápidamente con sus más allegados. Ese joven que observaba con emoción su primer diseño sobre una alfombra roja, es el mismo que sueña algún día con derribar sus propias fronteras y ver sus propuestas en el Festival de Cannes o en el Dolby Theatre de los Oscar. ¿Por qué no? «Este tipo de eventos ayudan a que tu trabajo tenga mayor difusión y hace que la gente te conozca. Es una parte muy importante en la moda, pero para eso hay que seguir trabajando mucho y muy duro», recuerda, siempre con los pies en la tierra, dando pequeños pasos y alcanzando metas.