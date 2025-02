Del chaleco de Estibaliz Urresola al frac renovado de Alfonso Bassave: la moda vizcaína brilla en los Goya.

Virginia Melchor Domingo, 9 de febrero 2025, 01:49 | Actualizado 01:58h. Comenta Compartir

La gala de los Goya también lleva este año sello vizcaíno. La moda vasca y el cine han vuelto a ir de la mano en la edición número 39 de los premios que reconocen lo mejor del séptimo arte nacional. Por la alfombra roja de Granada, han pasado varias celebridades con estilismos creados por diseñadores vizcaínos para darles el reconocimiento y la visibilidad que merecen. Eder Aurre ha repetido por segundo año consecutivo y ha consolidado su alianza con la directora alavesa Estibaliz Urresola, que desde hace dos años elige al modisto vizcaíno para sus apariciones estelares. «Me hace mucha ilusión que haya confiado en mí por quinta vez, desde aquel primer conjunto de inspiración japonesa que le hice para la Berlinale 2023. La verdad es que tenemos buen feeling y creo que se siente cómoda con mis diseños, que hablan de ella y plasman su esencia. Esti tiene una personalidad única y eso me encanta», elogia Aurre.

Discreta y con mucha personalidad, Urresola ha lucido en esta ocasión un chaleco de corte clásico con formas arquitectónicas, confeccionado en lana y seda. Para aportar un toque especial y simbólico, Aurre ha incorporado un voluminoso lazo asimétrico en la parte posterior que rinde homenaje al zapi, un elemento característico del traje tradicional vasco. «Quería reinterpretar la moda tradicional vasca con un toque de modernidad», explica. Como base del conjunto, Estibaliz, embarazada de su primer hijo, ha lucido un vestido negro minimalista en terciopelo de seda que aporta contraste al diseño. Una creación que refleja su ADN y que Aurre ha confeccionado «en tiempo récord»: «Me llamó por teléfono para ver si le podía hacer algo. Vino al atelier para elegir los tejidos, contarme su idea y hacer la toma de medidas. Y después hemos tenido una sola prueba, en la que hemos realizado algunos ajustes al diseño. ¡Todo en solo dos semanas!».

Estibaliz Urresola ha conseguido que los diseños del modisto vizcaíno figuren en las alfombras de cine más importantes, como la Berlinale, los European Film Awards (EFA), Forqué y la anterior edición de los Goya. La cineasta alavesa, que consiguió tres de las quince estatuillas a las que aspiraba por '20.000 especies de abejas', brilló el año pasado con un dos piezas de seda compuesto por una parte superior de estampado abstracto en tonos azules y un pantalón blanco de pata de elefante.

Ampliar Estibaliz Urresola posa con un conjunto en azul y blanco firmado por Eder Aurre en los Goya 20024. Hace dos años, confió por primera vez en el diseñador vizcaíno para brillar en la Berlinale.

Alicia Rueda, en blanco y negro

Alicia Rueda lleva años abanderando la moda vizcaína en los premios Goya. La diseñadora marquinesa se ha convertido en una opción habitual entre las actrices de nuestro país a la hora de pisar la alfombra roja, gracias a unos diseños siempre elegantes, imponentes y con ese punto de glamour que reclama la noche más mágica del cine español. En esta ocasión, ha vestido a la directora de 'La virgen roja' Paula Ortiz, que ha lucido un vestido negro palabra de honor de corte minimalista con detalles en raso. También ha confeccionado el look de la actriz Stéphanie Magnin, un diseño blanco de escote halter con cuello en pico de camisa en negro. Un vestido de inspiración nupcial perfecto para una alfombra roja. Y, por último, la vizcaína ha firmado el diseño que ha lucido la actriz Alba Planas. Un vestido negro de cuello alto y manga larga con un toque más juvenil gracias a las hombreras, la abertura en la espalda y el bajo semitransparente.

Ampliar La directora Paula Ortiz y la actriz Stéphanie Magnin han lucido diseños de Alicia Rueda.

La diseñadora marquinesa ha creado varios estilismos memorables en los Goya. En 2014, vistió a la actriz Cristina Brondo y un año después a Toni Acosta, que volvió a confiar en ella en otras dos ediciones. En 2017, la directora de cine y actriz Leticia Dolera deslumbró con aquel inolvidable vestido azul tiza con aplicaciones florales multicolor y una golondrina negra en la cintura. Después, han confiado en su buen hacer la presentadora Patricia Conde, la cantante Vanesa Martín y las actrices Ana Millán, Irene Montalà e Inma Cuesta, entre otras. «Me hace mucha ilusión año tras año poder tener presencia en los Goya. Y, sobre todo, me hace muy feliz vestir a mujeres a las que admiro», asegura la modista vizcaína, que también deja su sello en los vestidos de novia e invitada que confecciona en su céntrico atelier de Bilbao.

Ampliar Las actrices Leticia Dolera, Toni Acosta y Ana Millán han lucido diseños de Alicia Rueda en ediciones anteriores de los Goya.

El sello indiscutible de Ailanto

Ampliar La directora Mar Coll, vestida por la firma bilbaína Ailanto, y la actriz Laura Weissmahr posan en la alfombra roja.

La directora Mar Coll también ha apostado por la moda bilbaína y ha lucido un conjunto de blusa y pantalón con estampado floral de la firma Ailanto, capitaneada por los gemelos Iñaki y Aitor Muñoz. Aunque nacieron en Bilbao, ambos se trasladaron a Barcelona para estudiar. Allí se graduaron en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona e Iñaki, además, completó su carrera con un título en Diseño de Moda. En 1995 comenzaba una exitosa andadura que les ha llevado a desfilar en pasarelas internacionales y alfombras rojas, como la cita de esta noche en Granada. Su universo es fácilmente reconocible por su peculiar forma de combinar los colores, por sus estampados exclusivos y las constantes referencias a los movimientos artísticos de vanguardia.

Alfonso Bassave, el más elegante

Ampliar

No solo ellas han apostado por el diseño 'made in Bizkaia', el actor Alfonso Bassave ha confiado por tercer año consecutivo en el diseñador Lander Urquijo. Para estos Goya, ha reinterpretado el clásico frac, la prenda más elegante y rigurosa del vestuario masculino. «Le hemos quitado la cola, para no romper el protocolo; y lo hemos fusionado con un esmoquin para lograr un diseño inédito y único», explica Urquijo, que lleva en el oficio desde que tenían 16 años, cuando empezó a trabajar en una sastrería bilbaína. El intérprete se ha convertido en uno de los más elegantes de la noche gracias a un diseño exclusivo, rematado con pajarita blanca, que no deja indiferente y que refleja la «conexión especial» que existe entre ambos. «Hemos congeniado desde el primer momento, nos entendemos muy bien y, además, a Alfonso le encanta la moda, es muy creativo. Tenía una idea muy clara y yo he intentado hacerla realidad», cuenta el sastre bilbaíno, que lleva más de 25 años reinventando el traje masculino con una visión más joven y relajada.