Bizkaia Dmoda De Orozko a Londres: el diseñador vizcaíno que se abre paso en la 'City' Mikel Lazkano es el director creativo de Lazkano, una firma asentada en la capital inglesa que pretende recuperar la sastrería tradicional para hombres SARAI VÁZQUEZ Martes, 24 septiembre 2019, 20:17

En Bizkaia Dmoda nos gusta dar a conocer las mejores firmas de nuestro territorio. Un buen día descubrimos Lazkano, una marca de moda masculina con sede en Londres. Aquel nombre nos indicaba, sin duda, unas claras raíces vascas, pero su localización inglesa nos hizo dudar. Para cerciorarnos contactamos con su propietario, con la agradable sorpresa de recibir una respuesta inmediata y en un tono cercano: «¡Kaixo! Soy Mikel Lazkano, fundador y directivo de la firma». ¡Bingo!

Este creador de 25 años nació en el municipio vizcaíno de Orozko y fundó su propia marca en Bizkaia en el año 2015, tras completar con éxito su formación en diseño de moda en la escuela Universitaria de Madrid ESNE y en la Central Saint Martins de Londres, una de las escuelas de moda más importantes a nivel internacional. Además, en su currículum también presume de haber formado parte del equipo de importantes firmas como Ping He y Chanel, entre otras. «Mi profesión frustrada siempre fue la arquitectura, aunque mi inquietud por el diseño en general derivó, entre una cosa y otra, en la moda. Me inspiro en objetos del día a día y en los grandes creadores, como Oteiza o Balenciaga. Sabía qué tipo de moda quería crear desde un principio», revela. Mikel levantó su propia firma con la intención de celebrar la simplicidad, la atemporalidad y como forma de reivindicar un modelo de consumo intelectual y calmado dentro de esta industria. Su primera colección, «Rude Balance» (Equilibrio tosco), estuvo inspirada por el cemento y la Arquitectura Brutalista, brindando unos diseños sobrios en una paleta de tonalidades neutrales en negros, blancos y marrones.

Especialista en abrigos y sastrería

Y es que las prendas que diseña este vizcaíno se caracterizan por unas siluetas fáciles y con cortes limpios que estudian las posibilidades de una masculinidad moderna, recuperando técnicas de sastrería tradicional. «Mis diseños se consideran como una alternativa a la aceleración contemporánea», admite. Además, reconoce que en cada uno de sus bocetos tiene presente a su tierra. «Con el tiempo he aprendido a prestar atención a mis raíces para entender mejor mis decisiones de diseño. Creo que el haber crecido en un pueblo pequeño me hace apreciar una vida sencilla», reconoce. Este joven está especializado en abrigos y sastrería, donde busca la esencia y pule al máximo cada uno de los detalles. Son diseños que superan el paso del tiempo y que no están influenciados por las nuevas tendencias. Personas de todo el mundo se interesan por sus exclusivas piezas, disponibles en su pagina web. «Valoran un producto que es fácil, sencillo y especial, cuya producción y diseño son sostenibles», desvela.

La vida de Mikel dio una giro trascendental cuando en el 4 julio de 2017 – fecha que tiene bien grabada en su memoria– se mudó a Londres por «pura inquietud». «Este nuevo capítulo de mi vida me ha aportado seguridad, una mirada más global y con menos barreras», expresa con emoción. Desde entonces, pasa la mayoría del tiempo en su estudio, ubicado en la zona de Islington, en el norte de la ciudad, ideando sus nuevas prendas. Para ello, sigue unos pasos ya establecidos: busca referencias en libros, museos, galerías... y las plasma en bocetos sobre papel. «Para mí es muy importante tener el tejido cerca, ya que la calidad y los detalles son una parte fundamental de mi discurso. Además, dedico bastante tiempo a construir una paleta de color equilibrada y ordenada», desvela. En ocasiones, rescata prendas de colecciones anteriores y las lanza con nuevos tejidos. Es un enamorado de la producción local, sus colecciones han sido siempre fabricadas en Bizkaia, aplicando técnicas de sastrería clásica y costura a mano y experimentando con nuevas formas y acabados.

Su última colección

En plena semana de la moda londinense, que se celebra cada año a mediados de septiembre, Mikel lanzó su última colección, SS20, con prendas donde reinan los tonos arena, crudos y marfiles, con blancos que se entremezclan con negros azabache y destellos azules. «En cuento a los materiales, he optado por tejidos nobles, como lanas, el cashmere y algodón», revela.

Diseño tras diseño, Mikel lucha por crecer y establecer nuevas metas dentro de su firma. Es más, jura y perjura que pondrá todo su esfuerzo para alcanzarlas lo antes posible para que, quién sabe, dentro de muchos años alguien se ponga un abrigo 'Lazkano' que ha encontrado intacto en el armario de su abuelo. «Quiero seguir trabajando como hasta ahora, mimando mis prendas y tratando de hacer siempre lo correcto. Aunque siempre que pueda volveré a casa, no se vive tan bien en ningún sitio», desvela con cierta melancolía.