La nueva tienda secreta de Bilbao (con cita previa) para quienes celebran la vida con flores

Virginia Melchor Miércoles, 16 de julio 2025, 18:18

Ángel Colmenero Hernández -«que si no mi madre se enfada», bromea- llegó al mundo de las flores hace 25 años. Venía del sector de la construcción, pero su pareja por aquel entonces le inculcó su pasión por el arte floral. Juntos abrieron Goya Floristas, en Vitoria, hace más de dos décadas. «A Pedro le entusiasmaban las flores, pero falleció un año después de crear nuestra floristería. Yo tenía el compromiso con él de seguir adelante, así que decidí cumplir su sueño y hacerlo también mío», recuerda emocionado. Ángel no solo resistió, como las hierbas tenaces que asoman entre las juntas de los adoquines, sino que, con mucho esfuerzo y dedicación, hizo florecer aquel primer negocio. «No tenía formación. Nadie me enseñó. Pero empecé a tirar para adelante y el trabajo me atrapó. Fue lo que necesitaba para agarrarme a algo», reconoce.

Ampliar Jorge Rastrojo

Hoy lidera un equipo de catorce personas y, además de las tres floristerías que mantiene en Vitoria, acaba de abrir Colmenero Atelier en Bilbao, en el número 15 de Máximo Aguirre. Un espacio insólito que recuerda más al salón de una casa que a una tienda de flores. No hay mostrador ni cubos de rosas frescas a la vista. Aquí no se entra a comprar un ramo: se accede solo con cita previa. Desde este local sorprendente -con moqueta oscura, sofá de terciopelo y paredes cubiertas de flores- buscan transformar bodas y eventos con sus inconfundibles composiciones florales. «Queremos que se convierta en un punto de encuentro para 'wedding planners', parejas y proveedores del sector nupcial. Transformamos lugares con flores, porque no se trata de llenar un espacio, sino de saber contar algo con ellas», precisa.

Ampliar Eterno Azul Wedding

Ángel creó hace dos años la firma Colmenero Atelier para centrarse en la decoración floral. Con un estilo propio, «barroco y muy elegante», viste con flores cualquier boda o celebración. Eso sí, la experiencia no se limita a una única visita: el proceso es largo, personal e íntimo. «Una boda suele implicar al menos cinco o seis reuniones. Hay que conocer a la pareja, su historia, su estilo, su idea de celebración…». Ángel trabaja de forma artesanal, cercana, profunda. «Cuando estás seis meses acompañando a una pareja, creando algo juntos, al final te haces su amigo. Yo lloro en todas las bodas», confiesa entre risas. De media, dos o tres personas de su equipo participan en cada montaje. «Si el proyecto lo requiere, llegamos a ser cuatro. Hicimos un techo floral de 100 metros cuadrados en un hangar de Tarragona y levantamos una estructura desde cero para una boda en el Monasterio del Espino. Nos encantan los retos», admite.

Ampliar Jorge Rastrojo

Ángel siempre repite el mismo ritual: una vez terminada la decoración, conduce a los novios hasta el lugar de la celebración para que sean los primeros en descubrirla, antes que los invitados. «Lo viven como una experiencia. Ver la emoción y la sorpresa en sus ojos al descubrir todo el montaje es la razón por la que amo tanto lo que hago». Reconoce que su pasado en la construcción le ayuda a imaginar montajes complejos y estructuras florales de gran formato. «Dicen que se me nota, que me manejo bien con los volúmenes, las verticalidades... A veces no es solo decorar, son casi obras arquitectónicas».

«Esto es mi mundo»

El nuevo espacio de Bilbao le ha dado «ese empujón» necesario para seguir creciendo e ilusionándose. «Todos los días me levanto con una energía terrible. Me marcho de casa muy temprano y no vuelvo hasta las nueve y media de la noche. Acabo agotado, pero feliz. En el equipo me dicen que estoy chalado, pero sigo con ganas de hacer cosas». De hecho, el mural de flores preservadas que preside el nuevo atelier lo montó el pasado domingo, durante casi diez horas seguidas. «Fue lo mejor del día. Estar aquí, en mi mundo».

Ampliar Jorge Rastrojo

La agenda de este año ya está completa, pero desde su nuevo atelier Ángel quiere seguir transformando espacios a través del lenguaje floral. «Siempre les digo a las parejas: imaginad vuestra boda con flores y sin ellas. Si aun así os parece perfecta, igual no somos lo que buscáis. Pero si queréis transformar un espacio y contar algo con las flores, aquí estamos». Y no solo para bodas de lujo, también para celebraciones íntimas. «Este fin de semana decoramos una única mesa para veinte personas en unas bodas de oro en un hotel de Vitoria. Era un evento muy pequeño, pero el montaje floral quedó espectacular».

Ampliar

Mirando atrás, Ángel no olvida de dónde viene. Ni a Pedro, su primer compañero de vida y de flores. «Sigo pensando en él cada día. Esto era su sueño. Yo no sería quien soy si no le hubiera conocido. No agradezco lo que pasó, claro que no. Pero gracias a ese dolor soy lo que soy. Ojalá estuviera aquí. Y a veces siento que, de alguna manera, lo está. Porque si no, esto no existiría».