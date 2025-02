De Meghan Markle a Diana de Gales: Zara versiona a las 'royals' en su nueva colección

María Calvo Sábado, 9 de mayo 2020 | Actualizado 11/05/2020 10:46h. Comenta Compartir

Las 'royals' han conseguido labrarse una identidad propia a través de la moda. A día de hoy tenemos el ejemplo del estilo clásico del que hacen gala la duquesa de Cambridge, Mary de Dinamarca o las princesas suecas, Victoria, Magdalena y Sofía. Existen otras que no tienen miedo al color, a los accesorios XL y al 'más es más', como es el caso de Máxima de Holanda, que no renuncia al exceso en ninguno de sus looks. Reinas como doña Letizia o Rania de Jordania, sin embargo, apuestan por estilismos sin estridencias con un punto de tendencia.

El aire fresco lo trae la generación más joven, encabezada por Carlota Casiraghi y seguida de cerca por las estilosas lady Amelia Windsor, Beatrice Borromeo, Olympia de Grecia o Pauline Ducruet. Estas millennials se han convertido en musas de muchas firmas, son habituales en los 'front-rows' de todo el mundo y ya han hecho sus propias incursiones en esta industria, bien como modelos o ejerciendo de diseñadoras de sus propias empresas.

Meghan Markle, a pesar de que le han retirado el título de 'royal', se ha convertido en el gran referente de estilo de los últimos tiempos. Además, no hay que olvidar a Diana de Gales, cuyos looks eternos siguen dictando tendencia más de 30 años después.

Aunque el lujo y la ostentación puedan estar a su alcance, muchas de las mujeres citadas anteriormente han puesto su punto de mira en la moda española 'low-cost'. El idilio entre la realeza y marcas como Massimo Dutti, Uterqüe, Mango y Zara se hace cada día más patente, democratizando un vestidor que antes estaba al alcance de muy pocas. Precisamente, ha sido el buque insignia de Inditex quien, del mismo modo, se ha fijado en el estilo de muchas 'royals' para sacar a la luz sus nuevas colecciones. Tan solo hay que echar un vistazo rápido por su catálogo de primavera para darse cuenta de las piezas icónicas y las prendas virales que ha versionado de la realeza. El parecido es sorprendente y lo demostramos en esta galería de imágenes.