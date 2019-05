Una aristócrata bilbaína diseña los bikinis que todas estábamos esperando

Siempre ha figurado en las listas de las más elegantes de nuestro país y no es de extrañar que haya sacado partido de su buen olfato para la moda probando suerte en diferentes áreas dentro del mundo del diseño. Laura Vecino acaba de lanzar al mercado su nuevo y más ambicioso proyecto empresarial en solitario, englobado bajo su firma homónima. Tal y como apuntaban las pistas que hemos podido ver estos días a través de Instagram antes de su estreno oficial, ofrece una refinada colección de moda baño y otras prendas y complementos, acordes con la particular forma de entender las tendencias de esta bilbaína, conocida por ser una de las mujeres más discretas y elegantes de la 'jet-set' española.

A pesar de su discreción, Laura Vecino se ha convertido en un referente de estilo en nuestro país / Instagram

Casada desde 2010 con Rafael Medina, duque de Feria y padre de sus dos hijos, los mellizos Laura y Rafael, forman una de las parejas más atractivas de la aristocracia en nuestro país. Desde hace un tiempo, han fijado su residencia en Barcelona, donde el hijo de Naty Abascal también desarrolla su trabajo dentro del mundo de la moda, en su caso, en la firma de Inditex Massimo Dutti. La vizcaína, por su parte, lidera esta nueva andadura tras la ruptura profesional con su gran amiga Inés Domecq, otro de los rostros de la nobleza española más aplaudidos a nivel internacional. La mujer de Javier Martínez de Irujo Hohenlohe-Langeburg, marqués de Almenara, también nos tiene acostumbrados a unos looks impecables que no han pasado desapercibidos ni tan siquiera a ojos de revistas tan prestigiosas como Vanity Fair USA. Juntas formaban un tándem perfecto que sacó adelante The Editors, una productora de editoriales de moda, y Bqueenie, una firma de bañadores y bikinis que comenzó su recorrido en 2017 y cuyo futuro se tornaba incierto a principios de este mismo año. Ahora, y pese a los rumores de distanciamiento entre ellas, emprenden sus caminos por separado pero mantienen firme su amistad.

La nueva colección primavera-verano 2019 engloba propuestas de moda baño y accesorios / Laura Vecino

De este modo, la hija de Laura Acha y el empresario bilbaíno Ramón Vecino, vuelca su prolongada experiencia en el sector para desarrollar su propia firma, donde podrá ser partícipe en cada parte del proceso de producción. Estudió en el colegio francés de la capital vizcaína y, aunque es licenciada en Arquitectura Técnica por la Universidad de Navarra y llegó a ejercer como arquitecto de interiores en su propio estudio, su carrera se ha erigido hacia un camino que domina de forma innata. La primera colección de Laura Vecino no hace sino confirmar nuestras sospechas. Una página web minimalista, de colores neutros, tipografía depurada y cuidadas fotografías nos da la bienvenida al nuevo universo de la duquesa consorte de Feria, fiel reflejo de su propia esencia. Su tienda online es el único punto de venta y está dividida en tres secciones: mujer, jóvenes y accesorios, aunque por el momento solo está disponible la primera de ellas. Allí podrás adquirir unos bañadores y bikinis que ya prometen convertirse en la sensación de la temporada estival y colgar tiempo récord el cartel de 'sold out'. De hecho, mantienen un halo estético similar al que primaba en las colecciones de moda baño de Bqueenie: cortes sencillos, mezclas de colores básicos, siluetas estilizadas y ciertos toques de tendencia que anticipan muchas de las novedades que veremos durante los próximos meses, tal y como podrás comprobar a continuación.

Sus diseños son minimalistas, depurados y hacen gala de unas combinaciones elegantes, sin estridencias y ausentes de estampados / Laura Vecino

Claves a tener en cuenta a la hora de elegir tus bikinis y bañadores para este verano

En la selección de bikinis disponibles de la colección primavera-verano 2019, podemos adivinar novedades estivales y modelos que se reinventan de anteriores temporadas. De este modo, vuelven los clásicos diseños de triángulo que, esta vez, se cubren de tonos metalizados como azules, verdes o lilas. Los cortes retro llegan a través de unos 'culottes' que cubren el abdomen y los tops con lazada delantera que consiguen potenciar la silueta de mujeres con poco pecho también se ponen en el punto de mira. Los bikinis multitiras con tirantes que nacen por debajo del busto y se anudan a la espalda parece que permanecerán entre nosotras una temporada más y, como novedad, aparecen los dos piezas más sofisticados de la temporada, gracias a un top cruzado con solapas y rematado por un lazo en contraste que consiguen una fórmula tan clásica como novedosa.

Desde bañadores con volantes a bikinis con solapas, la bilbaína introduce nuevas tendencias en moda baño para este verano / Laura Vecino

En cuestión de bañadores, que se encuentran englobados dentro de la sección 'Maillots', destaca una de las piezas que más está dando que hablar, tanto en redes sociales como en medios nacionales, posicionándose como la propuesta estrella de esta nueva colección. Se trata del modelo «Alba», un diseño con escote en 'v', pronunciado escote en la espalda y unos irresistibles tirantes de volantes que le aportan cierta estética naïf. Se encuentra disponible en tres colores: blanco, rosa y gris. A él se suman los bañadores de tirante asimétrico, que vuelven con fuerza una temporada más, y aquellos que dan más importancia al escote en la espalda que al frontal. En primer lugar, se encuentran los modelos multitiras que se entrecruzan en la espalda y, en segundo lugar, los escotes de nadadora llevados a su versión más sofisticada, gracias a unas delicadas lazadas que se anudan por debajo de la nuca.