Así es Jorge Pérez, el guardia civil que se convirtió en modelo

No hace ni un año que era un completo anónimo. Una fotografía cambió su vida. Era un guardia civil entregado a su trabajo que revolucionó las redes sociales como 'guapo oficial' de la benemérita. Jorge Pérez (Reinosa, 1983) vivió con naturalidad su particular 'boom', que hizo que los medios de comunicación se fijaran en él. Hasta una agencia de modelos internacional contactó con el cántabro, que creía que «se trataba de una broma». Desde entonces, compagina su trabajo como agente en Aguilar de Campoo (Palencia) con desfiles y campañas de moda.

«Lo de la foto fue totalmente inesperado, pero me ha abierto muchas puertas», cuenta. Nunca pensó en convertirse «en viral, fue todo muy rápido». De hecho, en poco tiempo se estrenaba sobre las pasarelas de Gran Canaria Moda Cálida y la O80 de Barcelona. «Desde el principio me he sentido muy arropado. Me han mimado mucho y siempre he estado muy cómodo en todos los trabajos», reconoce. Y es que en las distancias cortas se entiende, es un tipo cercano, educado y muy simpático. Lo de guapo, sobra decirlo.

Tantos cambios en su vida también se han traducido en sus rutinas de belleza. «He de reconocer que me cuido más. Siendo padre de familia numerosa, mi día a día es de batalla, toca hacer las cosas un poco a contrarreloj muchas veces, pero el tema de las cremas y demás me lo tomo en serio», comparte el guardia civil. El tema del deporte lo llevaba de serie, no así su preocupación por el estilo. «Ahora me fijo en cosas de moda que nunca pensé que iba a mirar. Es un mundo que tiene mucho atractivo. Cuando empiezas a indagar, es algo que te atrapa», dice.

A nivel de eventos tiene las ideas fijas de cómo vestirse. «Me siento cómodo con un look un poco informal. Si el acto requiere de algo más, un traje siempre es un acierto seguro». En cuanto a sus looks más habituales, reconoce que «en el día a día, por mi condición de padre, me gusta estar cómodo. Juego con mis hijos, me tiro por el suelo, subo por los columpios y quiero disfrutar con ellos al máximo». Y es que Jorge Pérez no puede evitar hablar de su gran familia, empezando por su mujer, y sus tres hijos, dos chicos, de siete y un año y medio y una niña de cinco años. Se le cae la baba cuando surgen sus nombres y agradece su apoyo incondicional.

«Me atrae la idea de trabajar en el extranjero»

Curiosamente, Jorge no oculta que está descubriendo las redes sociales, las mismas que han impulsado su nueva faceta profesional. «Me estoy haciendo a ellas, era una herramienta totalmente desconocida para mí», cuenta. En ellas lo mismo comparte contenidos como guardia civil, de sus primeros pasos en la moda, momentos de ocio y pinceladas de su vida privada. «Me gusta darme a conocer, que la gente que con todo su cariño que me siga, conozcan un poco más de mí», confiesa. Esas mismas personas que le reconocen y le paran por la calle, «aunque de uniforme a la gente le impacta».

En estos momentos trabaja con la agencia Francina Models, «tenemos muchos proyectos en mente, incluso la idea de trabajar en el extranjero, algo que me atrae mucho», dice. Ya ha normalizado verse como imagen de marcas y eso de posar, «lo vivo con ilusión y entusiasmo. Siempre con ganas de hacer más». Y con algunos nombres propios como referente: Jon Kortajarena, Andrés Velencoso o Xavi Serrano. Aunque el suyo, Jorge Pérez, cada vez suena más fuerte.