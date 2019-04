Bizkaia DModa La gabardina de Bilbao o cómo reinventar un clásico para los días grises Francisca Reina es la fundadora de 'No Rain Today', la marca que ha revolucionado este básico atemporal NRT es una nueva firma de gorros y 'trench' impermeables que pretenden inundar de color las calles vizcaínas MARÍA CALVO Jueves, 11 abril 2019, 00:53

El mes de marzo nos adelantó una primavera inesperada donde pudimos disfrutar de unas temperaturas tan altas como efímeras. Sin embargo, abril nos ha devuelto los días grises, el tiempo inestable y unas abundantes lluvias que reafirman uno de los dichos más populares del refranero español. Que el sirimiri o los aguaceros se den cita en el entretiempo bilbaíno es un acto cotidiano que sus ciudadanos afrontan con dosis equitativas de orgullo y estilo. «Solo es agua», dicen algunas, mientras se suben los cuellos de la prenda más clásica que nos ha dejado el imaginario vizcaíno. Y es que el 'trench', más que un básico es el compañero de vida de las mujeres estilosas que pasean bajo la lluvia y una prenda infalible que ha rescatado Francisca Reina como estandarte de su primera colección, que también incluye gorros para la lluvia. Esta emprendedora nacida en Leioa es la fundadora y cara visible de NRT, un proyecto que persigue convertir la gabardina en un icono de Bilbao.

Las gabardinas de 'No Rain Today' son el anticiclón que ha llegado a la capital para despejar los días plomizos de Bizkaia con altas dosis de color. Huir de los tonos beiges, azules o negros característicos de estas prendas es una de las premisas que Francisca quiso hacer realidad. «Yo tenía este tipo de diseños en los colores más clásicos, pero en mi búsqueda de la gabardina perfecta lo que me faltaba era color. Se me ocurrió la idea de incorporar nuevos tonos y de ahí surgió todo». Ese detalle impulsó su faceta más creativa y se lanzó a la aventura aportando a su propia empresa unos conocimientos adquiridos durante 22 exitosos años de carrera profesional en una multinacional. «No me dio miedo emprender. Cada paso que daba me confirmaba que estaba haciendo algo bueno», asegura.

Sus prendas tienen un mismo patrón y están disponiblesn en 17 colores y 4 tallas diferentes

«Mis prendas son un antídoto contra la tristeza»

En un mundo donde los clásicos se reinventan y las gabardinas han tomado formas insospechadas que huyen del clasicismo, Francisca ha querido englobar todos sus modelos al abrigo de un mismo patrón que persigue estilizar la silueta femenina. «El 'oversize' no es para todas las mujeres», comenta. Sus diseños tienen solapas, un largura 7/8, botonadura simple, bolsillos laterales, el tradicional cinturón de hebilla y unas costuras verticales en la espalda y por la parte delantera que afinan la figura. «Yo buscaba crear una gabardina estructurada y se consiguió, en parte, gracias al tejido». Estas prendas que se ciñen como un guante al cuerpo de la mujer tienen el valor añadido de ser impermeables, a prueba del sirimiri bilbaíno. Están disponibles en 4 tallas diferentes y en 17 colores, uno para cada estado de ánimo. «Mis prendas son un antídoto contra la tristeza», reafirma convencida. Y es que, desde el punto de vista de la psicología se puede respaldar esta contundente frase. Existen disciplinas que estudian la reacción del cerebro humano ante la percepción de los colores y cómo estos repercuten de forma positiva en nuestro estado de ánimo. Aunque Francisca reconoce tener debilidad por el color verde, ofrece una gama cromática tan amplia que es difícil que no se adapte a cada tipo de mujer y a cada momento del día. «Tienen un corte clásico con el que puedes conseguir un look de oficina que un impermeable no te permitiría. Luego te lo puedes poner con deportivas para dar un paseo y por la noche, lo hemos probado con lentejuelas y taconazo y queda increíble. Es tan versátil que se ha convertido en un imprescindible».

Son prendas impermeables, con el valor añadido de estar diseñadas y confeccionadas en Bilbao

«Quiero convertir esta prenda en 'la gabardina de Bilbao'»

El otro punto fuerte es que NRT empodera el 'made in Bilbao', marcando una gran diferencia con otras prendas confeccionadas en el extranjero. «Queremos identificarlo con la ciudad. Son prendas muy típicas de aquí y, además, diseñadas y confeccionadas en la ciudad». Es más, están trabajando duro para vincular la firma con dos importantes entidades bilbaínas. «No traemos nada de fuera, nuestra misión es dar riqueza a nuestro entorno. Queremos convertirla en la gabardina de Bilbao», afirma. Con una mirada creativa puesta en el mundo de la moda, confeccionan gorros y «trench» de lluvia perfectos para el periodo de entretiempo, fusionando las tendencias con el arte de la industria textil. Aunque sus bases seguirán asentadas sobre estas dos prendas, sí que planean ampliar su oferta en un futuro, con detalles como el 'print' de serpiente o la textura de borreguito.

Estos diseños han llegado a lugares tan lejanos como Bristol o Nueva Zelanda, ya que nació siendo una plataforma de venta online. Ahora, también se pueden adquirir tanto en el showroom de Las Arenas como en Galería 8360 de Bilbao. Además, hasta el próximo día 13 de abril estarán presentes en Zubimarket, donde han tenido una excelente acogida. «Estamos encantados de que hayan querido contar con nosotros para apoyar este proyecto de diseñadores vizcaínos», afirma. Francisca Reina es una mujer con capacidad de adaptación, implicada al 100% y con una actitud que le hace convertir las piedras del camino en oportunidades de aprendizaje, se ha sabido rodear de los mejores profesionales para desarrollar su proyecto, aunque eso implicara ralentizar su trabajo. «Soy muy concienzuda, no me conformo con cualquiera». ¿El resultado? Unas prendas únicas, 'chics' y vanguardistas que han sido reconocidas por su capacidad de innovar en un clásico imperecedero.