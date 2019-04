Pendientazos y prendas cálidas: así es la firma vizcaína 'Halo' de dos amigas con mucho talento

Nerea Aperribay y Zaloa Ferreiro pisan fuerte en el mundo de la moda, su carrera va viento en popa. Una trayectoria a contrareloj que no ha hecho más que empezar porque hace nueve meses estas dos diseñadoras bilbaínas de 26 años todavía eran estudiantes de Inedi Design, la escuela de diseño del Casco Viejo. Poco tiempo les ha hecho falta para saltar de las clases al escaparate del antiguo H&M de la plaza Moyua, nada menos. El pasado mes de febrero exhibieron sus dos colecciones en este espacio expositivo cedido por Yimby para apoyar a los jóvenes modistos vascos.

Pero antes de recalar en pleno centro, ya habían dado a conocer sus creaciones en la Fashion Kultur Bilbao junto a diseñadores de la talla de Alicia Rueda. «Salimos en la conocida revista 'Lucía se casa' y mucha gente empezó a interesarse por nosotras, nos dimos a conocer». De hecho, poco después contactó con ellas un fotógrafo que les propuso realizar una editorial con sus diseños que después publicó una revista italiana. «Nos están surgiendo muchas oportunidades, no paramos, pero es la recompensa a mucho esfuerzo, a compaginar los estudios con colaboraciones desinteresadas, horas sin dormir...».

Los diseños de Zaloa y Nerea, en el escaparate de Yimby Bilbao. / @joaongalia / Joao Ngalia Kilolo

Cuando finalizaron la carrera de Estilismo y Diseño, pensaron en hacer prácticas en Madrid, en una importante compañía de distribución. Pero enseguida se dieron cuenta de que compartían gusto y sensibilidad hacia el mundo del diseño. Así nació su firma, Halo, que significa aura de admiración y respeto hacia algo o alguien. Y es que esos son precisamente los valores que quieren transmitir con su trabajo. «Compartir es la base de nuestro proyecto, Nerea sabe que si tiene un mal día estoy yo, y al revés. Vivimos en una sociedad muy individualista, pero la unión y trabajar en equipo siempre suma», afirma Zaloa.

Una modelo posa con los diseños de la firma vizcaína 'Halo'.

Su colección Opmeit, la palabra tiempo escrita al revés, es un homenaje de Zaloa a su abuela, enferma de alzheimer. Ella, que fue modista para la popular diseñadora vizcaína Ángela Arregui, le inculcó su pasión por la aguja. «Le he dado la vuelta a la palabra porque ahora soy yo la que enseña a mi abuela lo que he aprendido. He incluido prendas de punto y crochet hechas a dos agujas porque, como ella repetía siempre, si se pierde la tradición, se pierde la identidad.»

Arriba, sus espectaculares pendientes. Abajo, dos modelos posan con diseños de la firma. / Joao Ngalia

«Los pendientes están teniendo mucho éxito»

Su segunda colección, Nao, está inspirada en el respeto y la admiración por la naturaleza, sus formas, elementos... Consta de siete diseños en tonos claros con diferentes texturas y volúmenes que le aportan el toque diferenciador. Las creaciones de estas dos jóvenes modistas destacan por sus colores cálidos, blanco y beises, con los que consiguen looks limpios que transmiten pureza.

Tres modelos de pendientes creados por Nerea y Zaloa.

Nerea y Zaloa no solo confeccionan ropa -de momento únicamente para mujer-, también se han lanzado al diseño de joyas. Crean artesanalmente pendientes con piedras semipreciosas y otros en plata con un diseño más minimalista. «Están teniendo mucho éxito, pero tenemos que quedar con los clientes personalmente, porque todavía no tenemos cómo venderlos». Entre sus próximos planes, está crear un blog en el que dar a conocer su marca y abrirse una página en Facebook con opción a compra para poder comercializar sus diseños a través de esta red social. Además, desde marzo forman parte del equipo creativo de una nueva firma vizcaína: Aitziber Etxebarrieta. Eso sí, su intención es seguir con su marca 'Halo' por mucho tiempo. «Nos gustaría acabar teniendo una tienda física y otra online, que esta profesión que nos apasiona nos acabe dando de comer».