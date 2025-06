El éxito de este comercio vizcaíno: abre una tienda en el centro de San Sebastián.

Natalia Caruso (Buenos Aires, 1984) cambió Mallorca por Bilbao después de conocer a Diego Undabarrena, su actual pareja, hace más de quince años en la ... isla balear. Ella había decidido tomarse un año sabático tras completar con éxito sus estudios de Diseño de Moda; y él, bilbaíno de 48 años, trabajaba como patrón de barcos de recreo en esta mágica isla del Mediterráneo. Se enamoraron, y la distancia (estuvieron varias temporadas separados) no impidió que su romance continuara. Hoy viven en Las Arenas con sus dos hijos, Telmo y Águeda. En este municipio vizcaíno también nació la tienda multimarca que fundó Natalia: 'La Vereda'. Cuenta con dos establecimientos en Getxo y uno en Bilbao; y ahora acaba de abrir su primera tienda en San Sebastián, en el número 5 de la calle Elkano.

Natalia heredó la sensibilidad por la moda de su abuela, que era modista. «De niña me prestaba telas para que yo les hiciera vestidos a las muñecas», recuerda entre risas. Comenzó a labrar su trayectoria en el sector cuando todavía estudiaba Diseño de Moda: «Fundé una marca con una amiga». Después, ya en Mallorca, empezó a organizar mercadillos de marcas independientes. Con las prendas que le sobraron de estos 'markets', abrió un pequeño comercio en Las Arenas. «Eso era como quien empieza su negocio en el garaje de su casa», bromea. Fue en abril del 2012 cuando su proyecto tomó forma y consiguió con esfuerzo levantar la persiana de su primera tienda, 'La Vereda', en la calle Club número 2 de este municipio vizcaíno. En Algorta (Juan Bautista Zabala, 11) y en plena pandemia abrió su segundo establecimiento. «La gente me decía que estaba loca, pero a mí me dio igual. Llevaba mucho tiempo queriendo dar el paso. No lo hice antes porque pensaba que mis hijos eran demasiado pequeños. Para mí, formaba parte del crecimiento natural del negocio», explica con tono sereno. Y como no hay dos sin tres, en noviembre de 2021 dio otro paso más dentro del mundo de la moda al abrir su primera tienda en Bilbao, en el número 34 de Rodríguez Arias: «Llevábamos desde el principio del proyecto con ganas de abrir una tienda en la capital vizcaína».

Esta emprendedora acaba de trasladar su colorido e inconfundible universo al centro de San Sebastián con una boutique que transmite la esencia de 'La Vereda', que apuesta por prendas alegres y diferentes para conseguir looks con mucha personalidad. Se decanta por artículos originales de 20 firmas europeas, como la rusa Monolama y la italiana Lumina. «Tienen que cumplir dos factores: tener un diseño especial y buena relación calidad-precio», concreta. Además de ropa, también vende divertidos complementos para dar un toque especial a los estilismos. Desde collares con simpáticos animales hasta bolsos de diseño, cada accesorio está pensado para aportar sofisticación y carácter al look. «Hemos abierto la tienda con toda la ilusión y la acogida está siendo maravillosa. San Sebastián nos ha recibido con los brazos abiertos», agradece Natalia, que confía en que su negocio siga creciendo, pero sin apresurarse. «Las cosas no hay que hacerlas a lo loco, sino en su debido momento», asegura esta mujer entusiasta e inquieta, consciente de que «con esfuerzo y dedicación los sueños se cumplen».