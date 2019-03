Street Style Estilo y mucha actitud en el Muelle de Ripa En Bizkaia Dmoda saldremos cada semana, cámara en mano, en busca de los mejores estilismos a pie de calle YVONNE ITURGAIZ y VIRGINIA MELCHOR Jueves, 14 marzo 2019, 19:05

La moda está en la calle, donde está la gente, con su particular forma de vestir y entender la vida. Como aquella señora que se siente una estrella de cine yendo a la compra en tacones. O aquella anciana que va a la frutería con unos llamativos calcetines de colores y unas deportivas. También es moda el adolescente que se ha teñido el pelo de verde o la treinteañera que se pone los modelitos de su madre cuando era joven. La moda está en el supermercado, los parques, el metro... en la Gran Vía, pero también en los barrios. En esta nueva sección de Bizkaia Dmoda nos hemos propuesto salir a la calle, cámara en mano, para capturar los mejores estilismos, que suelen ser aquellos que cuentan una historia y que reflejan una forma de estar en la vida. Comenzamos en el bilbaíno Muelle de Ripa, donde alternan muchos jóvenes de la villa. ¿Te vienes?

Bousso Dieng (Estudiante de Comunicación Audiovisual y Publicidad, 21 años)

Bousso Dieng (@queen_afriica) define su estilo como «mitad africano, mitad vasco». Le gusta mezclar ropa o complementos de allí y de aquí. Además, intenta innovar siempre que puede. «Me pongo un pendiente en vez de dos, por ejemplo». Lleva una gabardina de Stradivarius, un peto que se compró en un viaje a Londres, una camiseta de Zara, un turbante hecho a mano por un costurero de Senegal, un pendiente con el mapa de África, y unas zapatillas blancas de Andi Z. ¿Qué es tener estilo? «Saber vestirse de una manera con la que puedes transmitir un sentimiento, una emoción o un deseo. Y llevar algo que te haga diferente».

Unai Ochoa de Aizpuru (Profesor de moda, 28 años)

A Unai Ochoa de Aizpuru (@don_federico) no le gusta que le encasillen como 'hipster', porque cada día lleva «un estilo diferente». Eso sí, nunca descuida los calcetines. «Para mí son muy importantes, pocas veces no se me ven». Los que lleva esta vez, blancos y con flores, son de Zara, al igual que la riñonera naranja. La cazadora de pelo es de Asos, la chaqueta, también naranja, la compró en Cos; y la camisa, de plumas de colores, la adquirió en un festival de música. Por debajo, lleva un jersey granate de Primark. Sus zapatillas, de la marca Nike Air Max, contrastan con su cadena, con la imagen de una virgen -«no sé cuál es»-, que le regaló su novia por su último cumpleaños. ¿Qué es tener estilo? «Expresar cómo eres a través de la ropa. Estiloso te puedes hacer pero, sobre todo, se nace».

Joel Vieira (Barbero, 29 años)

Joel Vieira (@yoellsvieirabk), que viene de jugar a baloncesto, asegura que el estilo sport es el que más le identifica. Lleva una sudadera de Snipes que le regaló su hermana. «Es la que más caña me da, pero la que mejor conoce mis gustos». El pantalón, de la marca Boomerang, es un autoregalo; las playeras, de Adidas, también se las compró su hermana; y las gafas las adquirió él en una tienda de Alemania. ¿Qué es tener estilo? «Hay gente que va con mucha marca y no tiene estilo. Es actitud y tener un poco de chispa».

Maider Marcaida (Publicista, 36 años)

Maider Marcada (@kisskiss_bangbang) asegura que tiene «un estilo indefinible» y que se viste en función de su estado de ánimo. Lleva un kimono que se compró en un viaje a Estados Unidos, una camiseta de terciopelo de Asos, unos pantalones de Muji y unas playeras de Vans. ¿Qué es tener estilo? «Tener personalidad, carácter. Saber llevar la ropa. Puedes ir bien del mercadillo y de Channel echa un cristo».

Nerea Merino (Estudiante de Bellas Artes, 23 años)

Nerea Merino se siente cómoda con ropa deportiva y de colores vivos. «Me gustan el amarillo, el rojo, el azul y el negro, suelo combinarlos. No me van los tonos pastel ni los tacones». Lleva una cazadora vaquera de Pull and Bear, una suderadera y pantalón de H&M; y unas playeras blancas de Adidas. ¿Qué es tener estilo? «Todo el mundo tiene uno. Es un reflejo de tu personalidad».