Entra a robar en una sastrería bilbaína y queda atrapado en su interior La Ertzaintza encontró al ladrón tumbado en una alfombra junto a un par de gemelos y la cinta métrica

Fue un robo fallido y accidentado desde el primer momento. La Ertzaintza ha detenido a un joven encapuchado que accedió este jueves de madrugada a la sastrería bilbaína OSK Sastre, situada en la calle Telesforo Aranzadi, con la intención de llevarse un buen botín. Tras registrar las instalaciones, los ertzainas descubrieron varios ordenadores amontonados y la caja registradora abierta, de la que no se llevó un euro. Sin embargo, junto al ladrón solo encontraron un par de gemelos y el metro con el que los hermanos Oskar e Iban toman las medidas a sus clientes.

El robo fue un desastre que demostró la ineptitud del individuo, que se lastimó la mano tras acceder al comercio después de romper la puerta de cristal. Los fuertes golpes, sobre las cinco de la mañana, llamaron la atención del vecindario de la zona, que avisó a la Policía.

Por razones que se desconocen, el ladrón quedó atrapado en el interior del establecimiento. Se desconoce por qué no salió de la tienda y prefirió tumbarse en la alfombra extendida a la entrada de la puerta del comercio. Cuando llegaron los agentes no le hallaron ningún objeto ni dinero en su poder. La tienda estaba muy desordenada, los cajones revueltos y el suelo repleto de cristales. Algunos trajes y chaquetas, igual que la caja registradora, acabaron también por los suelos.

Ampliar La sastrería bilbaína OSK Sastre, situada en la calle Telesforo Aranzadi

Las camisas de la gabarra

OSK abrió sus puertas en 1994, atiende siempre con cita previa y se ha especializado en la alta sastrería a medida y la moda personalizada. Los hermanos Oskar e Iban comenzaron juntos en la sastrería familiar. Sus padres eran sastres y les transmitieron el oficio para después emprender cada uno un camino distinto.

Oskar comenzó su trayectoria en Loewe y posteriormente, hace 23 años, fundó OSK Sastre. Iban, tras dedicarse a diseñar, con gran éxito, vestuario para teatro, cine y televisión, recaló en la emblemática sastrería bilbaina Derby Gardeazabal, ya cerrada. Los hermanos López unieron su experiencia y sus dos visiones complementarias para dotar a Bilbao de una sastrería «versátil».

Entre sus últimos trabajos conjuntos destacan las camisas que confeccionaron en solo dos días para los jugadores del Athletic, que lucieron en la gabarra tras el último triunfo en la Copa. Optaron por atenuar el rojo de las rayas y rebajarlas a un tono casi granate. Oskar e Iban López abanderan la nueva sastrería artesanal, caracterizada por cortes más entallados y desenfadados, sin abandonar del todo el clasicismo.

Oskar e Iban asesoran y aconsejan a cada cliente. Crean una relación de confianza, explican las diferencias y ventajas entre sastrería artesanal y la medida industrial. «No dejamos salir a nadie del taller hasta que no esté totalmente satisfecho con el resultado. Un cliente contento y bien vestido es la mejor tarjeta de presentación».

Este jueves el que no salió de la sastrería fue el inesperado ladrón que se quedó plácidamente tumbado en su alfombra. En uno de los robos más extraños que se recuerdan.