Dos amigas abren en Bilbao una tienda infantil con todo lo que buscaban para sus hijos (y para ellas)

Virginia Melchor Viernes, 7 de febrero 2025, 19:08 Comenta Compartir

Lore Belaza y Ane Miren Zalbidegoitia se conocen desde que eran niñas, «casi vecinas» y tenían amigas en común. Aunque cada una siguió su camino, siempre les ha unido su pasión por la moda y su espíritu emprendedor. Lore creó en 2008 Belaza Gallery, una tienda de ropa y complementos «con mucho rollo» en la Plaza Arriquibar, junto a la Alhóndiga. Y Ane fundó hace nueve años su propia firma, Amz Magic Stories, con ropa y accesorios para niños diseñados por ella y que vende desde 2023 en la tienda infantil que abrió en la calle Doctor Achúcarro. Un paraíso para los peques que desde el pasado mes de noviembre se ha extendido al local contiguo, porque estas dos amigas han unido fuerzas y han fundado Kamakura, una 'concept store' para niños y padres que buscan algo especial. «Justo cuando abrí mi tienda, vi este local vacío y Lore me dijo que le encantaría montar algo juntas. La mía se me quedaba pequeña para vender, por ejemplo, cunas, carritos y sillas, así que me pareció muy buena idea», cuenta Ane.

Ampliar Yvonne Iturgaiz

Comparten el mismo gusto y siguen un estilo de crianza similar, así que no les costó encontrar la dirección que debía seguir su nuevo proyecto. «Vendemos la ropa, los juguetes y los accesorios que usan nuestros hijos. Era muy importante para nosotras contar con aquellas marcas nacionales e internacionales que tanto nos gustan y que reflejan nuestra filosofía». Disfrutan trabajando juntas, se nota la complicidad, pero su nueva tienda no es su primer proyecto compartido. Hace cuatro años crearon Gabardina, una firma sostenible y estilosa que homenajea a esta prenda tan característica del armario bilbaíno. «Pronto tendremos también nuestras gabardinas, clásicas y modernas a la vez, con nuestro toque personal. Y vamos a traer ropa de lactancia muy chula de la marca francesa Tajinebanane. De hecho, vamos a ser el primer punto de venta de la firma fuera de Francia», adelantan emocionadas.

La particularidad de Kamakura es que no solo hay opciones para los 'txikis'. Los padres también se merecen salir con una sonrisa. Triunfan las flamantes colchas y mantas de Lucas du Tertre, además de sus vistosos kimonos con diferentes estampados, perfectos para estar en casa o amamantar cómodamente sin renunciar al estilo. «Queremos ampliar nuestra línea de hogar y, además, vamos a incluir artículos de papelería muy originales». Solo hace falta echar un vistazo al escaparate para comprobar que en su colorida tienda, pintada de fucsia y rosa, no hay espacio para el aburrimiento. Detrás de la cristalera, conviven un conejo gigante que en realidad es una lámpara, una piñata con forma de unicornio, unos dinosaurios de juguete, un monstruo de peluche con babero... «La verdad es que es una tienda muy especial, creemos que en Bilbao no hay nada igual».

Ampliar Yvonne Iturgaiz

Juguetes educativos y sostenibles

En Kamakura se pueden encontrar los carritos y sillas de paseo para bebés YOYO³ de la marca Stokke, además de sus famosas tronas Tripp Trapp. Los regalos son otra de las bases de este singular comercio, con nuevas generaciones cansadas de juguetes sexistas y de plástico. Tienen los mordedores de caucho natural, hechos a mano uno a uno, de Oli&Carol; los juguetes sostenibles de Olli Ella, patinetes suizos que «no se rompen», lámparas quitamiedos con formas sorprendentes, juegos de construcción para explorar sin límites... Y los padres tampoco salen con las manos vacías gracias a las mochilas y riñoneras de la firma Cotopaxi, todas diferentes y realizadas con tejidos reciclados; y a unos divertidos paraguas con los que la lluvia se lleva de otra manera.

Ampliar Yvonne Iturgaiz

Cuando Lore y Ane se divertían en su adolescencia saliendo juntas por el barrio, no imaginaban que acabarían abriendo una tienda con todas esas cosas que les gustan para sus hijos y para ellas. Sus caminos siempre encontraron la forma de cruzarse y esperan seguir dando pasos juntas. Por cierto, ¿por qué Kamakura? «Es una ciudad costera de Japón que visité el año pasado y me atrapó, sentí una conexión especial», cuenta Ane. Lo cierto es que descubrió este destino gracias a Lore: «Yo nunca he estado, pero le recomendé visitarlo, porque es un lugar que siempre me ha llamado la atención. Ahora que hemos creado nuestro particular Kamakura en Bilbao, tengo que ir a conocerlo».