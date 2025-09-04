El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Dos kilómetros de retenciones en el Txorierri por un accidente entre un camión y un coche
Giorgio Armani saluda a Joaquín Cortes durante la velada de marzo de 2001 en el Guggenheim. El Correo

El día en que Armani fue agasajado en el Guggenheim

Acudió en 2001 a inaugurar la exposición temática sobre su obra y cenó junto a políticos, 'celebrities', futbolistas y rostros del papel cuché

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Bilbao

Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:41

Fue el 22 de marzo de 2001. Giorgio Armani aterrizó en Bilbao para inaugurar en persona la exposición temática sobre su obra, una de las ... primeras que el Museo Guggenheim Bilbao –que todavía no había cumplido ni un lustro– dedicó a la moda, y el modista italiano fue agasajado debidamente con una cena de gala con políticos, autoridades, empresarios, representantes de la sociedad vasca y, cómo no, famosos nacionales y extranjeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final más triste después de una gran jornada de ciclismo
  2. 2

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    «Bilbao se ha convertido en una referencia de comportamientos incívicos e inaceptables»
  4. 4

    «Oye, que has abucheado a uno del Movistar»
  5. 5 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  6. 6 Perico Delgado se moja por las protestas propalestinas en Bilbao por La Vuelta: «¡Pues ya está arreglado!»
  7. 7

    ¿Qué ha ocurrido para que se produzca una chapuza tan insólita como la de Laporte?
  8. 8

    La FIFA impide al Athletic inscribir a Laporte, jugador del Al-Nassr a la espera del recurso
  9. 9 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  10. 10

    El testimonio de la joven violada en Galdakao apunta a un caso de sumisión química

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El día en que Armani fue agasajado en el Guggenheim

El día en que Armani fue agasajado en el Guggenheim