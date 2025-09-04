El día en que Armani fue agasajado en el Guggenheim

Fue el 22 de marzo de 2001. Giorgio Armani aterrizó en Bilbao para inaugurar en persona la exposición temática sobre su obra, una de las ... primeras que el Museo Guggenheim Bilbao –que todavía no había cumplido ni un lustro– dedicó a la moda, y el modista italiano fue agasajado debidamente con una cena de gala con políticos, autoridades, empresarios, representantes de la sociedad vasca y, cómo no, famosos nacionales y extranjeros.

Armani recibió él mismo a los 350 invitados a la puerta del museo, antes de pasar a las mesas que se colocaron junto a la 'Serpiente' de Serra de la planta baja del museo, y donde corrieron el cava, el rioja, el rape asado y los langostinos. Entre los invitados estaba la musa de Armani Antonia dell'Ate, que junto a Pedro Almodóvar se deshizo en elogios hacia el legendario diseñador. El cineasta y el modisto mostraron amistad y sintonía fundiéndose en un abrazo.

Les rodeaban rostros del artisteo, la moda y el papel cuché como Joaquín Cortes, Sonsolez Díez de Rivera, Hubert de Givenchy o Isabel Preysler, así como alguna celebridad local como Julen Guerrero, por aquel entonces estrella del Athletic. Y, cómo no, Estefanía Luyk, Nieves Álvarez y Verónica Blume. Entre las autoridades, se encontraban el alcalde Iñaki Azkuna, el entonces diputado general, Josu Bergara, o José Antonio Ardanza, que hacía poco había cedido la makila de lehendakari a Juan José Ibarretxe y acudió en calidad de presidente de Euskaltel.

La exposición

Respecto a la exposición en sí, el Guggenheim la presentó como «una perspectiva temática sobre la evolución y la contribución del diseñador» al mundo de la moda y a la cultura. En esta amplia retrospectiva se exhibieron prendas de diversas temporadas agrupadas de forma narrativa que resumían las líneas maestras de la carrera de Armani. Entre ellas, espectaculares trajes de noche y versiones femeninas del esmoquin, así como «trajes sensuales» para hombre y sus chaquetas para mujer de aire masculino y carácter andrógino.

Algunas de las piezas de la exposición de 2001. Reuters

La selección de piezas y concepto de la muestra corrió a cargo del reputado escenógrafo y artista visual Robert Wilson, recientemente fallecido. Mediante combinación de luz, sonido y elementos arquitectónicos, Wilson creo una atmosfera impactante y emocional para que el visitante experimentara los diversos aspectos de las creaciones de Armani.