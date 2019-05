Carmen Gimeno o cómo ser la bilbaína que mejor defiende los looks extremos Esta elegante 'instagramer' de 56 años tiene un don innato para combinar estampados y texturas. En Bizkaia Dmoda repasamos sus últimos estilismos VIRGINIA MELCHOR Lunes, 20 mayo 2019, 19:41

Carmen Gimeno no es una instagramer al uso. Ni asiste a eventos, ni publica historias, ni comparte su día a día... Sus más de 60.000 seguidores en Instagram ni siquiera conocen su voz o algún detalle de su vida privada. Su actividad en esta red social se limita a subir tres fotografías a la semana con tres looks distintos. Se las hace su hijo, de 25 años, cuando van a tomar el aperitivo los sábados y domingos. «Le tengo aburrido de la vida», contó entre risas a Bizkaia Dmoda hace un par de meses. Sin embargo, a su legión de fieles no solo no les cansa, sino que esperan impacientes a que esta bilbaína comparta una nueva publicación. Porque sus looks sirven de inspiración para replicarlos después con el estilo que cada una tenga. El suyo, eso sí, es inimitable.

Esta licenciada en Bellas Artes, profesora de dibujo y plástica en un colegio de Portugalete, tiene un don innato para la combinación de colores, estampados y texturas. «Será por deformación profesional, pero al hacer realidad las mezclas que tengo en mi cabeza, me doy cuenta de que funcionan», asegura. Le salen de forma natural, sin forzarlo, sin resultar sobrecargada. Y, además, sin recurrir a firmas de lujo, porque Carmen, que viste de Zara y Mango, es un claro ejemplo de que la elegancia no está reñida con el dinero.

Nadie como ella combina una elegante falda de lentejuelas y plumas con una cazadora de camuflaje, un gorro de lunares con un pantalón ancho a juego o una falda roja de cuero con unas deportivas. Sí, las zapatillas se han convertido en su seña de identidad. «Comodidad y naturalidad ante todo», es su máxima en el vestir y en la vida. Hace tiempo que esta mujer de 56 años se bajó de los tacones y dejó de ser una esclava de la peluquería. Ahora luce su pelo canoso al natural y sin tintes, en contraste con su colorida y alegre vestimenta. A continuación repasamos sus últimos looks:

Con gorro de lunares y pantalones a juego

En su última fotografía, publicada este domingo, desafía al mal tiempo con una gabardina color salmón que ha combinado con un pantalón de tiro alto con pernera ancha de lunares, ambos de Zara. El toque original lo consigue con su gorro de lluvia, también de lunares, aunque más pequeños. Completa el look con unas zapatillas Converse All Star.

Sobrecamisa de camuflaje con falda de lentejuelas

En este segundo look, Carmen combina una sobrecamisa 'oversize' de camuflaje con una falda de edición limitada con detalle de lentejuelas y plumas. Ambas prendas son de nueva colección de Zara.

Vestido de encaje con 'biker' de cuero

Con este tercer look, Carmen logra un estilismo cañero y romántico a la vez. Combina una cazadora de cuero con tachuelas, que se compró en Zara hace varias temporadas, con un vestido semitransparente de encaje de nueva colección.

Prendas 'sport' y 'paillettes'

Carmen consigue encajar como por arte de magia prendas, a priori, tan opuestas como la ropa deportiva y una falda de fiesta. En este caso, apuesta por unas zapatillas de Nike en colores flúor, una sudadera con detalles de rayas a tono y una falda de 'paillettes' que consigue hacer especial el look.

Sí al 'color block'

¿Quién dijo que el rojo y el morado era una combinación imposible? Carmen desafía a los más escépticos con un conjunto bicolor donde los tonos en contraste son los protagonistas. En este caso, la blusa es de Mango Outlet y la falda de piel es de Zara.

Lunares y flores, ¿por qué no?

Al igual que mezcla colores, esta vizcína también se atreve con los estampados. En este último look, las flores y los lunares no desentonn juntos, ya que están unidos por un juego de tonos rojos, blancos y negros. El vestido es de Zara, el bolso de Piel de Mar y las zapatillas son de Nike.

En la galería que acompaña a esta información, repasamos sus mejores looks. ¡No te los pierdas!