Así es Carmen, la estilosa bilbaína del pelo blanco y looks multicolor Esta profesora de 56 años tiene más de 48.000 seguidores en Instagram, donde comparte sus atrevidos y elegantes estilismos VIRGINIA MELCHOR Domingo, 31 marzo 2019, 22:49

Carmen Gimeno es el arcoiris de Instagram. Sus estilismos son multicolor, elegantes, atrevidos... y casi siempre los remata con unas deportivas. «Comodidad y naturalidad ante todo», afirma. Esta vecina de Getxo, de 56 años, tiene más de 48.000 seguidores en esta red social y, sin embargo, es una gran desconocida. No acude a los eventos que se celebran en Bilbao con el resto de influencers de la capital vizcaína y tampoco publica los famosos 'stories', historias efímeras que permiten compartir lo rutinario. «Soy una instagramer aficionada, sin pretensiones. Cuando salgo de trabajar voy a casa y de vez en cuando pinto algún cuadrito, hago una vida muy normal». Carmen, que es licenciada en Bellas Artes, trabaja como profesora en el colegio Nuestra Señora del Carmen de Portugalete, donde da clases de dibujo técnico, artístico y plástica en Secundaria y Bachiller.

Su estilo se caracteriza por la combinación de colores, estampados y texturas. Lo mismo se pone un vestido de flores con una chaqueta de cuadros que una sudadera de lentejuelas con un pantalón militar. Arriesga y acierta. «No sé si es por deformación profesional, pero en mi mente siempre tengo experimentos, combinaciones atípicas... cuando las materializo me doy cuenta de que funcionan». Otra de sus señas de identidad es el calzado: lleva casi todos sus looks con playeras. «Nunca me han gustado los tacones y, además, no sé andar con ellos. Me enloquecen las deportivas con prendas de terciopelo, seda... dan un toque más informal a cualquier estilismo». Una comodidad que también persigue con su pelo blanco, al natural y sin tintes. «Antes era una esclava de la peluquería, iba cada quince días a retocarme la rayita, que queda horrorosa, hasta que un día me planté». Ahora presume de un cuidado cabello canoso que contrasta con su colorida vestimenta.

Carmen Gimeno, con tres looks muy coloridos.

Lleva ropa 'low cost'

En su Instagram, cuelga tres fotos a la semana con sus «modelitos del finde». Antes se las hacía su marido con una cámara fotográfica, pero era «muy trabajoso». Así que ahora es su hijo, de 25 años, el que captura los estilismos de su madre con su propio móvil. «Cuando salimos a tomar el aperitivo busco una esquina que pegue con la ropa que llevo puesta y le pido que me saque las fotos, le tengo aburrido de la vida», cuenta entre risas.

Carmen, que lleva ropa 'low cost', asegura que no hace falta gastar para vestir con estilo. «Puedes ir estupenda con unos vaqueros y una camisa blanca, no es necesario un traje de Chanel». En su opinión, la clave está en «adaptar las tendencias a tu personalidad». «Si te pones algo por el simple hecho de que se lleva te vas a ver disfrazada». ¿Te siguen chicas jóvenes? «Sí, muchas de mis seguidoras tienen de 30 a 40 años, es que además yo me siento joven y vital. Me interesa lo mismo que cuando tenía 20: los trapitos, la moda...».