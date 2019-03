Bárbara Goenaga: «Ser femenina es sentirte segura contigo misma»

Bárbara Goenaga (San Sebastián, 1983) vive enamorada de la interpretación y de sus tres hijos, los tres chicos, a los que quiere educar en la igualdad real. Su nuevo trabajo, '70 Binladens', se puede disfrutar ya en la cartelera, aunque no ha sido el cine quien le ha unido a dos mujeres referentes, cada una en su especialidad, como lo son la escritora Gabriela Ybarra y la cantante Izaro Andrés. Lo ha hecho la defensa por la igualdad entre mujeres y hombres. Las tres fueron, por un día, embajadoras de la firma Etam en el evento French Liberté, que tuvo lugar este jueves en la tienda de lencería de la Plaza Circular de Bilbao para celebrar el Día Internacional de la Mujer. En un hueco entre cháchara y risas, en Bizkaia Dmoda hemos compartido confesiones con Bárbara Goenaga.

- ¿Qué tipo de mujer eres?

- Soy muchas mujeres a la vez. Soy una mujer con muchas dudas, con bastante alegría, con poca paciencia y, a la vez, segura de sí misma.

- ¿Qué te hace sentir el día de la mujer?

- Que es una pena que tengamos que celebrarlo, pero a la vez, que somos conscientes de que hay que cambiar cosas. Lo más maravilloso sería que no tuviéramos que conmemorarlo porque no hubiera necesidad, pero de momento creo que es indispensable.

- ¿Cómo luchas a diario por la igualdad?

- Tengo el objetivo de críar a mis tres hijos, los tres niños, en una igualdad real. Ahí creo que tenemos un labor enorme, aunque no sé cómo hacerlo. Voy poco a poco, improvisando. Espero que me salga.

- ¿Alguna vez te han puesto barreras por ser mujer en el panorama profesional?

- Seguro que ha habido muchas situaciones, pero no recuerdo exactamente momentos concretos, porque creo que no fui consciente. Ahora estamos mucho más alerta y sabemos distinguirlo.

- ¿Te consideras femenina?

- No entiendo la palabra femenina como nos la han enseñado. Yo lo entiendo como sentirte segura y bien contigo misma. En ese caso, sí me considero femenina. Toda mujer debería sentirse así y si tienes el apoyo de una ropa bonita, como puede ser la lencería, pues mucho mejor.

- ¿Qué es para ti sentirte sexy?

- Tiene mucho que ver con sentirte segura y muy bien, sentirte valorada contigo misma y el resto que lo vea.

- ¿Cuál es tu look perfecto para estar en casa?

- Me encantan los pijamas y pantalones anchos, pero eso sí, que sean bonitos. No vale cualquiera. No me gustan para nada los que tienen dibujos animados. Hace poco, no mucho, todos tenían estampados de Snoopies o Mafaldas… ¡Qué horror! Me gusta sentirme sexy aunque esté en pijama y eso para mí, no lo es.

- ¿Cuál es la clave de tu estilo?

- Ir cómoda siempre. Abuso de los vaqueros y las zapatillas, pero cuando tengo ocasiones especiales, me gusta arreglarme.

- ¿Cómo irías a una alfombra roja?

- Me pongo cosas que no suelo usar en mi día a día. Ahí me ayudan mis estilistas, llevo trabajando con ellos más de veinte años ¡y menos mal que están! Me ayudan a trasformarme. En estas ocasiones me suelo decantar por los vestidos, aunque hay algún traje por ahí que me ha robado el corazón.

La actriz Bárbara Goenaga posa durante el evento de Etam. / Carlos Terreros

«La igualdad va a ser nuestra lucha»

- ¿Para ti que es el éxito?

- Ser feliz, hacer lo que una quiera dentro de un margen y sentirte bien con lo que haces día a día. Eso yo creo que es el exitazo y ya si te ayuda una profesión, pues mucho mejor.

- ¿Qué te parece este tipo de iniciativas?

- La igualdad es algo muy importante. Es maravilloso llevar a cabo estas iniciativas y hacerlo con una marca que hace que nos sintamos más seguras. También compartirlo con referentes en lo suyo como lo son Gabriela Ybarra, con sus textos, y la cantante Izaro Andrés, con sus canciones.

- ¿Crees que estamos en el camino para conseguir la igualdad?

- ¡Por supuesto! Hoy en día creo que somos conscientes, pero creo también que va a ser nuestra lucha. La nuestra, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos. Aunque ojalá me equivoque.

- ¿Qué consejo le darías a una niña para la mujer que será mañana?

- Que sea independiente económicamente, eso es algo que me parece muy importante hoy en día. Tantas cosas… que sea feliz, que sea segura y que se rodee de gente que la apoye.