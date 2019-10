Bizkaia Dmoda Aterriza en Getxo la firma de invitadas que triunfó en la boda del año Inés Martín Alcalde, la firma que vistió a Nuria Roca en el enlace de Sergio Ramos y Pilar Rubio, comienza su gira por 12 ciudades españolas y hará parada en Bizkaia el 16 de octubre MARÍA CALVO Lunes, 7 octubre 2019, 19:43

No existe una invitada en nuestro país que no haya suspirado alguna vez por uno de los diseños de Inés Martín Alcalde. Lo pudimos comprobar en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos el pasado mes de junio gracias a Nuria Roca. La valenciana se coronó como una de las más elegantes del día al elegir un dos piezas en tonos malva de la firma. Tal fue el éxito, que el look en cuestión acabó siendo un 'sold out' inmediato en su tienda online. Hasta ahora, estos diseños se podían comprar a través de su página web y se podían ver en primera persona en el atelier de Inés, situado en la madrileña calle Claudio Coello 32. Ahí es donde la diseñadora da vida a vestidos especiales, románticos y con un punto de tendencia para las novias e invitadas más elegantes de nuestro país.

Juan del Val y Nuria Roca, vestida por Inés Martín Alcalde, en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio

Sin embargo, esto no ha sido suficiente para la legión de seguidoras que se reparten a lo largo y ancho del territorio nacional y, por eso, han ideado la gira Inés Martín Alcalde. Durante 12 meses, su equipo recorrerá 12 ciudades para acercar la firma a sus incondicionales. «Nuestro objetivo es darnos a conocer y que nuestras clientas de fuera de Madrid puedan ver tocar y probar nuestros diseños y conocer al equipo completo de primera mano», nos cuentan. Los lugares no han sido escogidos al azar, sino que se han sometido a votación a través de Instagram. Su primera parada fue Sevilla, donde la acogida fue espectacular. Ahora, viajarán al norte para instalarse en Bizkaia. «Bilbao ha salido elegida, cosa que nos ha hecho mucha ilusión, ya que antes de saberlo era uno de nuestros destinos estrella», asegura Leti, la mano derecha de Inés.

el próximo 16 de octubre, sus diseños estarán presentes en el espacio Mércules, situado en la Avenida de Neguri 9 de Getxo. Este lugar tampoco ha sido un juego de azar, se trata de una tienda muy especial donde guardan sorpresas que aún no pueden desvelar. «Mércules tiene una tienda en Madrid cerca de nuestro estudio. Es un espacio increíble y perfecto para nuestra gira. No os puedo contar más, pero lo veréis cuando estemos allí», comentan. Lo que sí sabemos es que, además de comprar y apreciar de cerca los diseños de su última colección, podrás completar el conjunto con los mejores accesorios. Y es que Inés ha seleccionado a las firmas de invitada más punteras de nuestro país para que le acompañen durante esta gira. En este caso, estará presente Fígara, todo un referente en el calzado para invitadas; Casilda Finat, que aportará su amplia colección de joyas especiales; Mimoki, una firma consolidada de pamelas y tocados; Omini, una marca de moda infantil y, por supuesto, Mércules, la firma bilbaína capitaneada por Mercedes Gallego y Alejandra O'Shea que, aparte de ofrecer su espacio, también mostrará la excelente colección de bolsos y accesorios de piel que cuentan cada día con más adeptas.

Inés Martín Alcalde en su taller de Claudio Coello / Pilar Hormaechea

Un único día y con cita previa

Inés Martín Alcalde es una madrileña que se considera más artesana que diseñadora. Su trabajo son obras de arte hechas a mano que prestan especial atención a los tejidos. «Desde pequeñita iba con mis abuelos a anticuarios. Cuando ellos estaban mirando muebles, a mí me gustaba buscar telas, manteles antiguos… Cosas que yo, sin querer, iba transformando. No sabía que al final iba a llegar a crear vestidos con las piezas que yo encontraba». Sus creaciones son sencillas, románticas y con toques modernos, sin embargo, considera que lo más importante es potenciar esa magia que cada mujer lleva interiormente. «La belleza es una actitud que se realza cuando eres auténtica». Cada experiencia con cada clienta es diferente, cada tejido, cada base o cada encaje que utiliza hace que cada uno de sus vestidos sean únicos. Inés no está sola en esta aventura, cuenta con su confidente Leticia, su hermana, que le da la seguridad que necesita para poder crear lo que ella desea. «Juntas hacemos un tándem perfecto», asegura. A la espera de poder abrir en un futuro una tienda física en Bilbao, de momento, tienes la oportunidad de conocer a este magnifico equipo que se ha ganado a las más estilosas de nuestro país y ver de cerca sus creaciones. Es importante recalcar que permanecerán allí un único día, de 11.00 horas a 20.30 horas y se podrá ir a visitar con cita previa.