El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Borja Ramos, del Cubita, destaca la generosidad de los británicos frente a los estadounidenses Mireya López

«Would you like some gildas and txakoli?» Los restaurantes bilbaínos se ponen las pilas por los turistas

Con acento internacional ·

Los restaurantes cuidan el manejo del inglés para ofrecer un mejor servicio ante la masiva llegada de clientes extranjeros

Luis Gómez

Luis Gómez

Domingo, 14 de septiembre 2025, 01:18

José Antonio Ramos, jefe de sala del Bilbao Berria, al que el Gobierno vasco distinguió el año pasado como uno de los profesionales más importantes ... de la hostelería de Euskadi, juzga «fundamental» el conocimiento del inglés entre los empleados de bares y restaurantes. «En estos momentos, sí o sí, hay que saber inglés. Y, si no hablarlo perfectamente, sí, al menos, «poder defenderse para mantener una conversación mínima por la impresionante cantidad de turistas que recibimos». De hecho, en las entrevistas de trabajo programadas por este restaurante de Ledesma la primera pregunta que realizan a los aspirantes siempre es la misma: '¿Sabe usted inglés?'. Según Ramos, su aprendizaje, hoy en día, resulta «tan importante» como saber de «gastronomía y enología. Tienes ganado el 80% de un cliente si te entiendes con él», garantiza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  2. 2

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  3. 3 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  4. 4 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  5. 5

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  6. 6 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  7. 7

    Génova aparta a Raquel González al frente del PP de Bizkaia e impone una gestora con Amaya Fernández
  8. 8

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  9. 9

    Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio
  10. 10 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Would you like some gildas and txakoli?» Los restaurantes bilbaínos se ponen las pilas por los turistas

«Would you like some gildas and txakoli?» Los restaurantes bilbaínos se ponen las pilas por los turistas