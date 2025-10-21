Vuelos de Easyjet a Lisboa, París, Newcastle y Milán por el Athletic

Una de las novedades de este invierno tiene que ver con una operativa muy singular que va a poner en marcha la compañía británica de ... bajo coste Easyjet. La firma 'low-cost' va a aprovechar el tirón que tiene la Champions League para dar cobertura a casi todos los partidos que dispute el Athletic, ya sea fuera de casa o en San Mamés.

La aerolínea ya tiene reservados varios 'slots' relacionados con los encuentros que restan por disputar. Así, para el próximo 5 de noviembre fletará un avión rumbo a Newcastle para transportar a la hinchada rojiblanca. El precio no es precisamente barato (el pasado viernes se vendía la ida y la vuelta por 761 euros), pero los aficionados tendrán al menos la comodidad de volar por la mañana, en el día del choque, y regresar a las nueve de la mañana del día posterior.

El siguiente compromiso de los de Valverde será en San Mamés con el Slavia de Praga. En este caso, Easyjet no ha previsto vuelos que lleguen a Bilbao desde la capital checa. Pero sí lo ha hecho para que recalen los aficionados del PSG el 10 de diciembre, aunque parece que no está teniendo mucho tirón en Francia puesto que se vende la ida y la vuelta por 118 euros.

Para el desplazamiento del Athletic a Bérgamo (ciudad muy cercana a Milán), la 'low cost' británica, que vuela este enlace todo el año, sí ha previsto un operativo especial de refuerzo el 21 y 22 de enero. Los billetes se venden sobre los 200 euros. Por último, los aficionados del Sporting de Lisboa también tendrán la posibilidad de volar a Loiu para ver a su equipo el 28 de enero.