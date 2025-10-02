El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Recreación del aspecto futuro de la calle. Ayto. de Bilbao

Vía libre para comenzar la reforma de Autonomía, que perderá dos carriles y ganará zonas verdes

El Ayuntamiento ha adjudicado la primera fase de la obra, entre La Casilla y Calixto Díez, que servirá como prueba antes de extenderla al resto de la calle

Luis López

Luis López

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:52

Ya hay vía libre para comenzar la primera fase de la reforma de la calle Autonomía, esa frontera entre dos bilbaos. Lo que ha ... ocurrido es que la junta de gobierno del Ayuntamiento ha aprobado este miércoles la adjudicación de la obra a Fhimasa por algo más de 900.000 euros (IVA incluido). Ya se ve que la cuantía es modesta, y esto ocurre por dos motivos. El primero, que se trata de una actuación de aire provisional, ya que en un futuro (incierto, pero seguro que lejano) se cerrará el anillo tranviario y eso lo condicionará todo; es decir, habrá que hacer una nueva reforma. Teniendo esto en cuenta, el trabajo ahora se llevará a cabo mediante la instalación de módulos que, cuando sea, podrán ser retirados y llevados a otro lugar. Siempre es más barato esto que un tajo tradicional.

