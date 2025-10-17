El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del jueves deja 275.000 euros en esta localidad vizcaína
Traslado del cuerpo de Nestor Gandara en enero de 1996.

Un vecino conflicto: acusado del homicidio de un joven el Pagasarri y absuelto

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:02

Comenta

I.A.A., conocido en el barrio de San Adrián como 'El lechero' porque tenía ganado, fue juzgado como presunto autor del crimen del Pagasarri, ... perpetrado en enero de 1996. Un joven de 24 años llamado Néstor Gándara fue asesinado a golpes con un objeto contundente y su cuerpo con signos de violencia se encontró en el fondo de un barranco, en la Campa de San Justo. Dos de las exnovias del hombre le denunciaron ante la Policía porque a ambas les había confesado el asesinato, pero ellas habían callado por miedo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  2. 2 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  3. 3

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  4. 4

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?
  5. 5

    Un ejército para frenar las ejecuciones sumarias de Hamás en las calles de Gaza
  6. 6

    ¿Debió ordenar Felipe González que «volaran por los aires» a la cúpula de ETA?
  7. 7

    Sindicatos de estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  8. 8

    Seguridad abre una investigación por las lesiones a un joven en el acto de Falange
  9. 9

    «Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás un muro en plena Avanzada»
  10. 10

    Euskadi culpa al Ministerio de Sanidad por el pago abusivo al sistema que regula la atención de pacientes en otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un vecino conflicto: acusado del homicidio de un joven el Pagasarri y absuelto

Un vecino conflicto: acusado del homicidio de un joven el Pagasarri y absuelto