«Mis vacas son como de nuestra familia y si ellas están bien, yo también»

Sandra Aras, ganadera de Carranza, tiene ahora 48 años. Empezó en el sector en 2002, junto a su pareja, con solo dos novillas. Amante de ... las vacas y de los concursos de ganado, tener animales era su sueño, y por eso la explotación se llama Ametsleku. Ahora cuenta con unas 200 vacas y novillas y dos trabajadores que ayudan con las tareas. Allí hay vacas Holstein, además de Fleckviehr, que producen leche y carne de mejor calidad.

En total generan unos 4.000 litros al día. Ametsleku es una de las instalaciones vizcaínas adheridas al sello de calidad homologado por el Irta. Aras decidió implantar la certificación porque «pone de relevancia» ciertos aspectos que «nosotros llevábamos en el ADN». Que los animales están bien cuidados y en condiciones de confort.

«Las vacas son como de nuestra familia. Ellas te dan y tú les das. Es una relación de respeto mutuo. Si ellas están bien yo también y, si están mal, yo estoy peor», relata la ganadera.

«Siempre estás pendiente de ellas. He pasado muchas noches sin dormir cuando tenían algún virus o enfermedades. Y para ellas tú también eres un referente», añade. Por eso intenta proporcionarles todas las comodidades. Por ejemplo, las vacas cuentan con un robot de ordeño automático en el que se introducen solas para aliviarse. Se trata de que tengan confort en todos los aspectos. Por ejemplo, disponen de suelos acolchados de goma para amortiguar su peso. Y el espacio donde duermen se limpia dos veces al día.

Por otro lado, un gran aspirador ayuda con la limpieza. Es programable y accede a los rincones que se le ordena para aspirar. Además, los animales tienen siempre disponible agua fresca y alimento, que se prepara en los mezcladores: comen maíz, alfalfa, pulpa y pienso. Aras también intenta que sus vacas pasen el menor tiempo posible estabuladas. «Si me voy una semana de vacaciones, por su comportamiento después ya sé si han estado bien cuidadas o no. No hablan, pero te lo cuentan todo», relata.