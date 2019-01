Los universitarios de la UPV sacan nota Daniel Eceizabarrena y Amaya Población obtuvieron, junto a Enara Eizaguirre, el primer premio. / E. C. Diez de los Premios Nacionales Fin de Carrera han salido de la Universidad pública vasca. Tres de estos estudiantes consiguieron el máximo galardón y han optado después por seguir formándose para tratar de encontrar un trabajo digno LAURA GONZÁLEZ Miércoles, 30 enero 2019, 08:53

Daniel Eceizabarrena «No he estado encerrado en casa, ni mucho menos»

Daniel Eceizabarrena. / E. C.

Nacido en Tolosa hace 25 años, Daniel Eceizabarrena logró finalizar con una nota media de 9,72 la carrera de Matemáticas, recibiendo ya en Bachillerato becas por su excelencia académica.

- ¿Cómo se consigue un Premio Nacional Fin de Carrera?

- Estudiando, está claro. Pero dedicándole, eso sí, el tiempo que era necesario; ni veinte horas ni una. Vas viendo, pero no ha sido nada excepcional. No he estado encerrado en casa, ni mucho menos.

- Con el dinero (3.300 euros), ¿hará algo especial?

- Invertir en libros de matemáticas, porque son caros. Hay algunos que pueden costar 100 euros.

- A muchos se les atragantan las matemáticas ya desde pequeños.

- Hay un estigma de que son difíciles y de que solo las estudian los más listos, pero es una visión sesgada. No están bien planteadas desde el colegio. Te mandan aprenderte una fórmula y aplicarla, pero lo útil es entender por qué funcionan.

- Sirven para más cosas de las que uno se puede imaginar.

- Es el motor que mueve la sociedad y mucha gente lo ignora. Con ellas se puede simular hasta el efecto de un medicamento en el corazón.

- ¿Cómo ve su futuro más cercano?

- De momento me quedan dos años para acabar la tesis en el BCAM (Basque Center for Applied Mathematics), en Bilbao. La ruta habitual es obtener luego un contrato por doctorado, pero no sé dónde.

- ¿Se plantea terminar en el extranjero?

- No me importaría si es algo pasajero. El problema en la investigación es que uno no logra la estabilidad, si es que esta llega, hasta los 35.

«No me importaría salir a trabajar al extranjero si es algo pasajero. Aquí la estabilidad no llega hasta los 35 años» Daniel Eceizabarrena

Amaya Población «Los jóvenes tenemos que valorarnos y no conformarnos»

Amaya Población. / E. C.

La getxotarra Amaya Población (29 años) se graduó en Sociología con una nota media cercana al 9,4. Durante la carrera estuvo de Erasmus en Roma, en la Universidad de La Sapienza.

- ¿Cuál es el secreto de este premio?

- Cuando empecé la carrera lo hice con las ideas un poco confusas, muy generales, pero luego me motivó y me apasionó tanto que me hizo tener bastante disciplina.

- ¿Renunció a algo durante sus años de estudio para conseguirlo?

- Sacar una buena nota no supuso un gran sacrificio. Si aspiras al 10 te conviertes en alguien muy perfeccionista, en tu peor crítico.

- ¿Qué destino va a dar al dinero del premio?

- Me gustaría ahorrar un poco, pero también invertirlo en otra etapa de formación o de cursos.

- ¿Cómo resume su paso por la universidad?

- En general, aprendes a madurar, a enfocar tu vida.

- Su futuro más cercano, ¿cómo se lo imagina?

- Ahora estoy acabando un máster y me gustaría poder terminar en la enseñanza.

- ¿Hacia dónde cree que va la sociedad y adónde debería girar?

- En temas de solidaridad y feminismo se está avanzando, pero España sigue un poco a la cola. Las políticas de empleo tienen mucho margen de mejora.

- ¿Cómo ve a la juventud actual?

- En otras épocas como había más dificultades se hacían más esfuerzos. Ahora no nos falta de nada en casa pero tenemos que dar un empujón y buscarnos la vida. El empleo está complicado, tenemos que valorarnos mucho más y no conformarnos.