Un grupo de monitores de Sarrea compareció el fin de semana pasado para defender su labor en el campamento. E. C.

El udaleku de Bernedo solo aclaraba a las familias que había duchas mixtas cuando recibía quejas

Los organizadores ofrecían sus colonias en los colegios para practicar euskera y no hacían reuniones previas con los padres

Leire Pérez

Leire Pérez

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:40

En esta época en la que el control de todas las personas que realizan actividades con menores de edad se está estrechando, Sarrea Euskal Udaleku ... Elkartea iba a contracorriente. La asociación responsable del campamento de Bernedo, cuya actividad está siendo investigada por presuntos delitos sexuales después de que al menos una veintena de familias que enviaron a sus hijos e hijas al udaleku durante los últimos años hayan presentado denuncias, solo se comunicaba con los padres y madres por correo electrónico hasta el mismo día en el que dejaban a los críos en el autobús que les llevaba al campamento. Para cuando alguno de los monitores se presentaba a los padres la matrícula ya estaba pagada y la maleta hecha.

