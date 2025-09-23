El túnel de Artxanda que une Deusto con el Txorierri permanecerá cerrado seis meses en 2026 La Diputación licita por 12,8 millones de euros la segunda fase de las obras de reparación que comenzarán en el primer trimestre del próximo año

Iñaki Juez Martes, 23 de septiembre 2025, 10:36 | Actualizado 10:45h. Comenta Compartir

Seis meses cerrado al tráfico. Así permanecerá el túnel de Artxanda del eje Ugasko-Txorrieri, que el une el puente de Deusto con el corredor. ¿El motivo? La realización de la segunda fase de reparación de la infraestructura, de dos carriles y 1.073 metros de longitud, que comenzará en el primer trimestre de 2026, según ha informado la Diputación de Bizkaia en un comunicado. Las obras cuentan con un presupuesto de 12,8 millones de euros.

Interbiak, sociedad dependiente del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la institución foral, ha sacado a licitación los trabajos de rehabilitación del túnel. El proyecto de reparación se centrará en subsanar las deficiencias detectadas junto a las galerías de evacuación norte y sur.

La empresa adjudicataria tendrá que acometer las obras de mejora en el sistema de drenaje y en la impermeabilización del revestimiento, así como en el sellado de juntas, grietas y fisuras del túnel. Para ello será necesario reponer la mayoría de las instalaciones eléctricas, de iluminación, ventilación, megafonía, detección de incendios y señalización de evacuación, entre otras.

Los trabajos obligarán a la clausura total al tráfico de esta infraestructura, ya que la seguridad se verá afectada durante los trabajos de reparación integral de toda la superficie del revestimiento. No obstante, las personas usuarias de la infraestructura entre Txorierri y Bilbao podrán circular por el otro túnel que une la comarca con la capital vizcaína.

Trabajos de rehabilitación

Pese a que está previsto que la reapertura del túnel se produzca en seis meses, las obras se prolongarán un mes más, según el pliego de condiciones de la Diputación. El pasado mes de abril se abrió el túnel Ugasko-La Salve tras cuatro meses de intervención.

La reparación se está abordando en tres fases consecutivas. Una vez concluida la primera y sacada a licitación la segunda, quedará una tercera intervención en el túnel La Salve-Txorierri.

Los túneles de Artxanda, en servicio desde 2002, son infraestructuras estratégicas para la movilidad en el entorno de la capital que conecta Bilbao con el Txorierri, el aeropuerto y el Parque Tecnológico de Bizkaia. Los tres túneles son utilizados por una media de 30.000 vehículos al día.

