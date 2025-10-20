Tres de cada diez euros de la renta de los vizcaínos proceden de pensiones y ayudas El peso de las transferencias de las arcas públicas en los ingresos de los hogares crece nueve puntos en dos décadas

Alba Cárcamo Lunes, 20 de octubre 2025, 14:30

La renta media de los habitantes en Bizkaia asciende a 25.867 euros al año. Y, de la misma forma que lo hace la sociedad, el peso que tienen en este cómputo global los diferentes tipos de ingresos, cambia. La mayor parte de las cuantías entran por los salarios (15.184), aunque también hay rendimientos por inversiones, por alquileres inmobiliarios, por actividades variadas y por transferencias. Estas últimas se refieren a los importes que llegan de las administraciones públicas, que incluyen pensiones y ayudas sociales, y cuyo peso en la renta de los vizcaínos no deja de crecer y supone ya el 29% de los ingresos.

7.509 euros de los 25.867 de ingresos medios de los vizcaínos proceden de pensiones y ayudas.

El Instituto Vasco de Estadística publica este lunes los últimos datos, referentes al 2023. La serie arranca hace dos décadas, y ofrece una panorámica en la que se aprecia que factores como el envejecimiento de la población y el crecimiento de la desigualdad están aumentando la relevancia del sistema de protección social en el sostenimiento de los hogares mientras disminuye el porcentaje que llega de actividades productivas. Solo en 2020, ejercicio marcado por los ERTE derivados de la crisis sanitaria, el porcentaje que entró a través de transferencias fue superior: un 30,15%.

Si retrocedemos a 2003, entonces la renta de los vizcaínos se situaba en 13.376 euros. Desde entonces, el incremento ha sido destacado: ni más ni menos que de un 93,4%, hasta los citados 25.867 euros. Sin embargo, detrás de ese empuje no son los salarios lo más destacado. Se han incrementado en el mismo periodo un 72,3%, de 8.814 a 15.184 euros, pero las inyecciones de las arcas públicas han crecido un 167,9%, de los 2.803 a los 7.509 por persona. Hace veinte años, de hecho, las transferencias suponían el 20,9% de la renta, frente al 29% actual.

En el mismo periodo, la esperanza de vida ha pasado de 80,26 a 84,42 años. No es de extrañar así que, en las franjas de mayor edad (a partir de los 65 años), el 82,2% de las rentas procedan de las administraciones, frente al 77,7% de hace veinte años. Sin embargo, las dificultades para llegar a fin de mes de muchas personas más jóvenes ha derivado en que, también en esos colectivos, aumente la importancia de las transferencias. Entre los menores de 30, por ejemplo, las prestaciones suponían en 2003 el 4% de las rentas, 227 de 5.576 euros. En 2023, ascendían al 8,9%, 790 de 8.894 euros.

A nivel territorial, es palpable la diferencia entre la comarca de Plentzia-Mungia, donde los ingresos de este tipo suponen el 22,6% del total, y Encartaciones, donde son el 31,7%. Lo que también crece en Bizkaia, aunque todavía es residual, es la renta generada por el capital inmobiliario, que pasa de un 1,3% a un todavía exiguo 2%.