Cinco kilómetros de retenciones en la A-8 dirección Bilbao por un accidente múltiple En la BI-637 se han registrado un accidente a la altura del puente de Rontegi que genera retenciones dirección Getxo

H. Rodríguez Domingo, 31 de agosto 2025, 15:49 | Actualizado 16:10h.

El comienzo de la tarde del domingo está siendo complicado en las carreteras. Un accidente múltiple entre tres vehíchulos está provocando cinco kilómetros de retenciones en la A-8 dirección Bilbao. En estos momentos, hay un carril cortado a la altura de Muskiz. En la BI-637, una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico registradopoco después de las 15.00 horas. El incidente ha obligado a cortar dos carriles dirección Getxo, lo que está generando algunas retenciones en la zona.

Con la operación retorno en pleno desarrollo y la lluvia protagonizando la jornada, la tarde se anuncia complicada en las carreteras vascas y en las que llegan al territorio desde Cantabria. La A-8 registra tráfico denso entre Laredo y Liendo, dirección Bilbao. También hay complicaciones a la altura del puente de Muskiz tras registrarse una salida de calzada.

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

