El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Tráfico denso en varios puntos de la A-8 dirección Bilbao
D. F. B.

Cinco kilómetros de retenciones en la A-8 dirección Bilbao por un accidente múltiple

En la BI-637 se han registrado un accidente a la altura del puente de Rontegi que genera retenciones dirección Getxo

H. Rodríguez

Domingo, 31 de agosto 2025, 15:49

El comienzo de la tarde del domingo está siendo complicado en las carreteras. Un accidente múltiple entre tres vehíchulos está provocando cinco kilómetros de retenciones en la A-8 dirección Bilbao. En estos momentos, hay un carril cortado a la altura de Muskiz. En la BI-637, una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico registradopoco después de las 15.00 horas. El incidente ha obligado a cortar dos carriles dirección Getxo, lo que está generando algunas retenciones en la zona.

Con la operación retorno en pleno desarrollo y la lluvia protagonizando la jornada, la tarde se anuncia complicada en las carreteras vascas y en las que llegan al territorio desde Cantabria. La A-8 registra tráfico denso entre Laredo y Liendo, dirección Bilbao. También hay complicaciones a la altura del puente de Muskiz tras registrarse una salida de calzada.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

EL CORREO ON+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .

En actualización

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  2. 2 El restaurante vizcaíno que borda el arroz con almejas, las patas de cerdo y las langostas
  3. 3

    Comienzan dos años clave para relanzar Bilbao y Bizkaia
  4. 4

    La proporción de alumnado «vulnerable» se dispara en todas las zonas escolares de Bizkaia
  5. 5

    «Si veo que tengo razón, ya pueden venir chinos, rusos y americanos que no me van a callar»
  6. 6 Acampar, aparcar y pernoctar no son lo mismo y se diferencian por ley
  7. 7

    El radar de tramo de Saltacaballo retrasa unos días el comienzo de las multas
  8. 8 Cae a un parque infantil de Sondika un camión de bomberos del aeropuerto
  9. 9

    Recuperan el camión encajado en una pista de Orozko: «Han hecho magia»
  10. 10

    Vuelve la mili, parón económico, auge ultra... ¿Qué le pasa a Alemania?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cinco kilómetros de retenciones en la A-8 dirección Bilbao por un accidente múltiple

Cinco kilómetros de retenciones en la A-8 dirección Bilbao por un accidente múltiple