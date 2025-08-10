El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Momento en el que el joven se tira a las vías del metro. M. De Maintenant

«Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»

Una persecución en la estación del Casco Viejo a media mañana se salda con un joven herido por cortes y contusiones

María de Maintenant

María de Maintenant

Domingo, 10 de agosto 2025, 13:47

Un joven se lanzó a las vías del metro en la estación del Casco Viejo este domingo a mediodía. Lo hizo al escapar de otro ... que le perseguía con un arma blanca. En medio de las carreras, dos mujeres que esperaban en los andenes acabaron por los suelos. La peor parte se la llevó el chaval que estaba siendo perseguido, que acabó con una rodilla rota y cortes en una mano.

