«Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»

Un joven se lanzó a las vías del metro en la estación del Casco Viejo este domingo a mediodía. Lo hizo al escapar de otro ... que le perseguía con un arma blanca. En medio de las carreras, dos mujeres que esperaban en los andenes acabaron por los suelos. La peor parte se la llevó el chaval que estaba siendo perseguido, que acabó con una rodilla rota y cortes en una mano.

Según explicaron varios testigos presenciales del suceso minutos después de que se produjese, el chaval «llegó corriendo, y más atrás apareció otro que le perseguía». Era la una menos cuarto del mediodía. Durante la carrera «ha tirado a dos señoras», y finalmente «se ha lanzado a las vías porque el otro venía con un puñal». La caída, según los mismos medios, le habría causado una seria lesión en la rodilla, que le impidió ponerse en pie por su cuenta. Fue personal de seguridad de Metro Bilbao quien le ayudó a retirarse de las vías antes de que llegase el convoy.

Además de la lesión en la rodilla, el joven sufriría cortes en una mano por el enfrentamiento habría tenido antes de iniciar la parte final de su huida. «El del cuchillo ha escapado», apuntaron varios testigos.

Agresión

Además de lo ocurrido en el metro, el Departamento de Seguridad ha confirmado que en la noche de este sábado, sobre las 22.50 horas, un hombre ha resultado herido por una agresión en la calle Buenos Aires, en Bilbao. La víctima fue atendida por una ambulancia, pero no tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario. Por el momento no se han presentado denuncias ante la Ertzaintza.