«Tenemos tantos robos y peleas en el bar de Zabalburu que pensamos en cerrar»

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Mikel fue un incidente que para muchos hosteleros no tendría tanta importancia. Fue un ... pequeño robo, uno de esos que muchas veces ni se denuncia porque se pierde más tiempo en comisaría que el valor del objeto que se pretende recuperar. Un delincuente entró a una cafetería de la plaza Zabalburu. Miró a los lados e identificó a un hombre que se disponía a tomar algo en una mesa. Se trataba de un viejo conocido en el local. Sin que nadie se percatase de lo que estaba pasando, consiguió sustraerle el móvil o la cartera que llevaba el cliente en el bolsillo trasero del pantalón.

Este robo, que se puede observar en un vídeo colgado en la web de EL CORREO, se produjo hace unos días y ha sido un punto de inflexión para Mikel (nombre ficticio). No por la gravedad de lo que ocurrió. Es consciente de que el hecho en sí no fue para tanto. Sobre todo si se compara con todo lo que han vivido en los últimos meses. Pero el problema es que los incidentes se suman «semana tras semana». Y el resultado es que hay clientes que han dejado de acudir a su negocio y dos trabajadores se han marchado a otros locales porque ya no pueden más.

La clave del asunto es que no son incidentes aislados. Mikel explica que este robo ha sido sólo el último de los muchos altercados que se han producido en su local en los últimos meses. Este vecino de Bilbao no lleva mucho dirigiendo el bar. El negocio funciona. Todos los días hacen tortillas y pinchos variados. Pero confiesa que todo lo que está viviendo le está pasando factura, sobre todo a nivel emocional. Incluso -dice- le han tildado de «racista por tratar de evitar que los delincuentes de la zona» se «instalen durante horas» en su terraza con medidas como pedir un recargo a cualquier persona que se quede en la terraza consumiendo un café.

«Nos están jodiendo»

El robo al descuido de hace unos días fue un punto de inflexión. Pero lo que realmente elevó la preocupación fueron una serie de sucesos que se produjeron a mediados de abril. Fueron una serie de peleas con machetes y navajas, que se localizaron en diversas zonas de Bilbao con diversos detenidos, y que tuvieron una réplica en el bar de Mikel en Zabalburu.

En el vídeo se puede observar a unos sujetos encapuchados y con catanas en las manos. Estos individuos llegaron al bar de Mikel después de que uno de sus amigos les llamase por teléfono porque unos clientes le habían identificado como uno de los ladrones que minutos antes habían robado el bolso a una señora. Diez minutos después de la llamada, aparecieron sus compinches. «Sin mediar palabra, empezaron a atacar con las dagas a los que habían identificado a su amigo». El filo pasó a centímetros de la cara de una cliente que tomaba algo en la terraza. «Esto ya es insoportable. Puedo tolerar muchas cosas. Pero los navajazos nos superan», reconoció este hostelero en una conversación con este diario.

Este ataque se produjo en abril. Desde entonces han sufrido muchos más incidentes. Pero el robo de hace unos días le ha removido. «Tenemos gente muy buena en el local, de todos lados. Pero también gente muy jodida que nos está jodiendo el negocio», lamenta.