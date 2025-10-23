El servicio foral de bicicletas llegará a todos los municipios de Bizkaia en 2027

'Bizkaibizi', el servicio de bicicletas que la Diputación puso en marcha hace dos años, se extenderá a todos los municipios de Bizkaia a partir ... de 2027. Así lo ha anunciado la diputada de Transportes, Movilidad y Turismo, Sonia Pérez, durante una comisión celebrada este jueves en las Juntas Generales. El objetivo es «dar un salto cualitativo en el impulso de la movilidad sostenible» desplegando el servicio de 9 municipios (Bilbao, Erandio, Leioa, Getxo, Berango, Santurtzi, Portugalete, Sestao y Barakaldo) a los 113 que componen el territorio. El nuevo plan supondrá «la mayor expansión del sistema público de bicicletas» al llegar a más de 1,1 millones de personas.

El servicio se estructurará de dos formas en función del municipio. Uno será de corta duración, pensado para «entornos urbanos y metropolitanos con desplazamientos frecuentes y trayectos ágiles» y que se aplicará en un total de 38 pueblos. El otro será de larga duración y estará dirigido a localidades rurales o de mayor densidad y tendrá «aparcamientos específicos y sistemas de préstamo prolongado». Se aplicará en un total de 75 municipios.

Al mismo tiempo, Pérez ha avanzado que se incorporarán 29 nuevos municipios al sistema interurbano y se habilitarán una docena de aparcamientos comarcales de larga duración en enclaves estratégicos, como cabeceras de comarca, zonas intermodales o áreas de alta afluencia. «Bizkaibizi 2.0 no es solo un proyecto de movilidad, es una forma de cohesionar Bizkaia a través de un medio de transporte limpio, accesible y cercano. Cada pedalada representa una apuesta por un territorio más equilibrado y sostenible», ha añadido la responsable foral. La apuesta es avanzar hacia un modelo de transporte más ecológico. De ahí que la Diputación, en colaboración con los ayuntamientos, también proyecte una gran red de bidegorris para conectar Bizkaia. Durante la próxima década se prevé ejecutar 200 nuevos kilómetros de vías ciclistas.

El nuevo servicio contará con 1.311 bicicletas eléctricas y 32 triciclos adaptados. Se incorporarán más de 300 estaciones de anclaje distribuidas por el territorio, además de un sistema digital unificado, que permitirá a cualquier persona acceder a todos los puntos desde una única aplicación. La diputada ha detallado que el coste estimado del servicio de corta duración será de 3,62 millones de euros.

Proyecto piloto en la UPV

Hace unos meses la Diputación ya avanzó el deseo de ampliar el servicio a nuevos municipios. El objetivo del departamento de Transportes era que 'Bizkaibizi' se expandiera este mismo año a 13 nuevos municipios del Duranguesado, Uribe Kosta, la Margen Izquierda y Basauri. Pero finalmente, será en 2027 cuando las bicicletas forales lleguen a todo el territorio.

El Gobierno foral se basa en un estudio técnico y de movilidad para justificar la extensión de Bizkaibizi a los 113 municipios. Se han analizado los patrones de uso en un año y las conclusiones extraídas revelan que las bicis se usan una media de ocho veces al día, un indicador «muy por encima de la media estatal».

Junto a la expansión del sistema público, la diputada ha anunciado que se pondrá en marcha un proyecto piloto en el campus de Leioa de la UPV/EHU con 44 bicicletas eléctricas y 6 aparcamientos. El objetivo es fomentar la «intermodalidad y facilittar la movilidad sostenible» a las 13.000 personas que se desplazan a este área.