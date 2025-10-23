El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El servicio de bicicletas forales estará presente en los 113 municipios vizcaínos en 2027. Luis Ángel Gómez

El servicio foral de bicicletas llegará a todos los municipios de Bizkaia en 2027

La Diputación ampliará 'Bizkaibizi' con 1.311 bicis y más de 300 estaciones de anclaje repartidas por todo el territorio

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:23

Comenta

'Bizkaibizi', el servicio de bicicletas que la Diputación puso en marcha hace dos años, se extenderá a todos los municipios de Bizkaia a partir ... de 2027. Así lo ha anunciado la diputada de Transportes, Movilidad y Turismo, Sonia Pérez, durante una comisión celebrada este jueves en las Juntas Generales. El objetivo es «dar un salto cualitativo en el impulso de la movilidad sostenible» desplegando el servicio de 9 municipios (Bilbao, Erandio, Leioa, Getxo, Berango, Santurtzi, Portugalete, Sestao y Barakaldo) a los 113 que componen el territorio. El nuevo plan supondrá «la mayor expansión del sistema público de bicicletas» al llegar a más de 1,1 millones de personas.

