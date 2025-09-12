Cuando la risa ayuda

Yvonne Iturgaiz Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:05 | Actualizado 21:15h. Comenta Compartir

El circo nos recuerda que la vida también es equilibrio, riesgo y aplausos. Por eso, la histórica asociación de carácter benéfico y asistencial La Gota de Leche, dedicada a conseguir recursos y donaciones para ayudar a bilbaínos en riesgo de exclusión social, especialmente a los niños, quiso rendir un emotivo homenaje. Desde 2012 han colaborado con entidades como el comedor San Antonio de los Hermanos Franciscanos de Iralabarri, la parroquia de San Felicísimo de Deusto y las Hermanitas, siendo refundada ese mismo año bajo la dirección y coordinación del incansable Julio Piñeiro, un hombre que vive para ayudar a los demás y cuyo compromiso es inquebrantable.

En esta ocasión, la asociación aplaudió, agradeció y homenajeó al Gran Circo Holiday, dirigido por Justo Sacristán, que desde el 15 de agosto hasta hoy ha acompañado a los bilbaínos en el parque de Etxebarria junto al popular payaso Rody Aragón, miembro de la mítica familia Aragón, hijo menor del recordado Fofó, sobrino de Miliki y Gaby, y hermano de Fofito.

Durante un acto celebrado en el hotel Ilunion de Bilbao, Julio Piñeiro recordó la profunda vinculación de la villa con el mundo circense, evocando historias y anécdotas del Circo Atlas de los hermanos Tonetti, el Circo Americano y el Circo Mundial. Asimismo, agradeció las 500 entradas que el Gran Circo Holiday donó a La Gota de Leche, haciendo posible que muchos niños pudieran disfrutar, reír y soñar por unas horas. Antes de concluir, Piñeiro pidió luchar para que el circo no desaparezca, porque el circo también es cultura, un patrimonio vivo que debe transmitirse a las nuevas generaciones. El acto finalizó con la entrega al director del circo de un retrato realizado por la pintora rumana Ingrid Cuypers, gesto que simbolizó el reconocimiento a una tradición que sigue latiendo en el corazón de Bilbao.

Al homenaje acudieron Marino Montero, María Consuelo Bringas, Julia Diéguez, Julio Aristín, Julio Alegría, Mariapi Alza, José Mari Amantes, el músico Iñaki Basabe acompañado por su mujer, Marijo Villanueva; el dibujante Asier Sanz, Pedro Cereceda Bringas, Irati Arce, Ana Piñeiro, Ionela Lucica, Gerardo Segura, María Morales, Enrique Merino, Stivens Mejía, Dania Rodríguez, los payasos Maike Torralvo y Aaron Sacristán, que también actúa en la rueda de la muerte; Alba Quirós, Ashly y Triana Torralvo, Jesús Zabala, los rulistas Lorena Macías y Alberto Segura, Tristán Segura, Marimar Sacristán, Marimar Muñoz, Felipe Abraham González, Manuel Muñoz y el alambrista Gerardo Segura.

