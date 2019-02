La ría salva 'in extremis' la primera noche de mareas vivas

Era algo que entraba en los pronósticos y Bilbao estaba todo lo preparado que podía para afrontarlo, pero finalmente la ría no se ha desbordado. La capital vizcaína ha amanecido este miércoles con total normalidad en las zonas más expuestas a las inundaciones. En la primera de las tres noches de mareas vivas –un fenómeno producido por una mayor fuerza de atracción de la gravedad cuando hay luna nueva o llena–, el nivel del agua se ha situado hacia la altura máxima de la ría, 4,85 metros, por lo que el cauce sí ha sido capaz de retener 'in extremis' el fluvial incluso en lugares críticos como Zorrozaurre, la Ribera de Deusto, Olabeaga y Elorrieta.

Tras horas de incertidumbre entre los vecinos más cercanos, la pleamar de las 4.59 horas no ha elevado el nivel del agua más allá del límite. La ausencia de precipitaciones y la escasa fuerza del viento han contribuido a que el caudal fluyera con tranquilidad a diferencia de lo ocurrido hace un mes, cuando sí acabó desbordándose. De igual forma, la presión barométrica ha ayudado. No en vano, el nivel del agua no solo está condicionado por el ciclo de mareas, la lluvia y el viento, sino también por la presión; cuanta menos ejerza la atmósfera sobre la superficie, más sube el nivel.

Durante toda la noche, la Policía Municipal ha desplegado un fuerte dispositivo especial de vigilancia con numerosos coches patrulla y, dado que no se han registrado incidencias, no ha habido necesidad de desviar a los vehículos. En todo caso, los agentes sí han velado por que nadie estacionara en las inmediaciones de la ría, tal y como se había pedido. En el caso particular de Zorrozaurre, por tanto, no se ha tenido que habilitar por primera vez el vial alternativo que discurre en paralelo al canal de Deusto, que en condiciones normales solo utilizan los camiones de obra.

00:36 Vídeo. La Policía Municipal ha desplegado un dispositivo especial de vigilancia. / FERNANDO GÓMEZ | VÍDEO: PABLO DEL CAÑO

Los cientos de sacos de tierra repartidos por la orilla –el Ayuntamiento dispone de hasta 4.000 unidades– apenas han tenido trabajo excepto en Zorrozaurre, donde han retenido unos pocos milímetros de agua entre los huecos del pretil. El área de Obras y Servicios del Consistorio también se había afanado en las horas previas para realizar labores preventivas en alcantarillas y sumideros.

Mañana habrá más riesgo

La pleamar de esta madrugada ha sido, en principio, la más suave de las tres noches de mareas vivas. Y hay que subrayar lo de 'en principio' porque, como ya se ha dicho, la altura de la lámina de agua no solo depende del ciclo de mareas. Atendiendo solo a esa variable, el momento de mayor riesgo de desbordamiento se vivirá en la madrugada de mañana jueves. En la pleamar de las 5.42 horas, está previsto que el nivel pueda ascender hasta los 5,03 metros; es decir, 18 centímetros más que el límite de la ría. El viernes, por último, se podría llegar a los 4,97 metros a eso de las 6.24 horas.

Pase lo que pase, habrá que seguir extremando las precauciones. Los sacos de tierra seguirán colocados en los márgenes de la ría hasta el viernes y el Ayuntamiento reitera su recomendación de no aparcar el coche en las zonas más expuestas a los desbordamientos.