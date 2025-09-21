Un accidente entre varios vehículos obliga a cortar el tráfico en Cruces durante media hora En el siniestro una persona ha resultado herida

Leire Moro Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:09 | Actualizado 22:30h.

Un accidente entre dos vehículos en la A-8 en Cruces, en sentido Bilbao, ha obligado a cortar el tráfico durante media hora. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, una persona ha resultado herida y trasladada a un centro hospitalario; se desconoce la gravedad de las heridas.

