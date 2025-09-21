Un accidente entre varios vehículos obliga a cortar el tráfico en Cruces durante media hora
En el siniestro una persona ha resultado herida
Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:09
Un accidente entre dos vehículos en la A-8 en Cruces, en sentido Bilbao, ha obligado a cortar el tráfico durante media hora. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, una persona ha resultado herida y trasladada a un centro hospitalario; se desconoce la gravedad de las heridas.
🚘🚗Hainbat ibilgailuren arteko #Istripua #A8 Km 122 #Barakaldo Galdakaoko norantzan.— Trafiko (@trafikoaEJGV) September 21, 2025
❌Errepidea ITXITA eta #autopilaketak.
🚘🚗Accidente entre varios vehículos en #A8 Pk 122 #Barakaldo sentido Galdakao.
❌Carretera CORTADA y retenciones.
☎️ 011#Trafikoa pic.twitter.com/VcsminKyjl
