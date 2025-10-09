Retenciones kilométricas en el Txorierri por un accidente múltiple en sentido Galdakao
L. G.
Jueves, 9 de octubre 2025, 08:04
Un accidente múltiple está dificultando y mucho la circulación en el Txorrierri en plena hora punta. Pasadas las siete de la mañana una colisión entre cuatro vehículos en la N-637 a la altura de Sondika ha obligado a cortar el carril izquierdo -ya abierto- en sentido Erletxes.
No se han registrado heridos. Pero el choque está provocando retenciones kilométricas en toda la zona.
🟠#Autopilaketak 🚗💥🚙#Istripua-gatik #N637/ #Bi30 15 #Sondika-n Galdakaoko norantzan.— Trafiko (@trafikoaEJGV) October 9, 2025
🟠Retenciones por 🚗💥🚙accidente en #N637/ #Bi30 Pk 15 #Sondika sentido Galdakao.
☎️011#Trafikoa pic.twitter.com/ZcFrpP8hE6