Retenciones kilométricas en el Txorierri por un accidente múltiple en sentido Galdakao

L. G.

Jueves, 9 de octubre 2025, 08:04

Un accidente múltiple está dificultando y mucho la circulación en el Txorrierri en plena hora punta. Pasadas las siete de la mañana una colisión entre cuatro vehículos en la N-637 a la altura de Sondika ha obligado a cortar el carril izquierdo -ya abierto- en sentido Erletxes.

No se han registrado heridos. Pero el choque está provocando retenciones kilométricas en toda la zona.

