Retenciones de hasta 4 kilométros en la A-8, dirección San Sebastián, tras una colisión múltiple en los túneles de Malmasín

D. T.

H. Rodríguez

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:14

Un accidente múltiple en los túneles de Malmasín está causando retenciones kilométricas en la A-8, dirección San Sebastián. El siniestro se ha producido pasadas las 05.30 horas de la mañana y en él se han visto implicados tres vehículos según confirma la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco.

El incidente ha obligado a cortar el carril derecho durante casi dos horas lo que está generando hasta cuatro kilómetros de caravanas. Ambas calzadas dirección Irun han quedado abiertas poco después de las 7.30 horas, pero la gran densidad de circulación propia de estas horas de la mañana mantiene las retenciones.

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

