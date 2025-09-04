Retenciones en la A-8 a la altura de Muskiz por una colisión múltiple El choque se ha producido sobre las 8.30 horas en sentido Bilbao

L. Gil Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:11

Una colisión múltiple está provocando esta mañana retenciones en la A-8 a la altura de Muskiz. El choque, que se ha producido sobre las 8.30 horas y en el que se han visto implicados tres vehículos, ha llevado a cortar uno de los carriles sentido Bilbao, lo que está dificultando la circulación en este punto.

Efectivos de la Ertzaintza se encuentran en la zona y se espera la llegada de las grúas para despejar la calzada. No se han registrado heridos.