Imagen del tractor que conducía el baserritarra. Bomberos y Bomberas de Bizkaia

Rescatan en helicóptero a un baserritarra de 71 años tras sufrir un accidente con su tractor en Berriz

Debido a lo escarpado del terreno, los Servicios de Emergencias de Euskadi movilizaron este recurso que trasladó al herido al hospital de Cruces

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:35

Un baserritarra de 71 años ha tenido que se rescatado por el helicóptero de la Ertzaintza tras sufrir un accidente en Berriz con el tractor que conducía. Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad, el vehículo volcó y el hombre resultó herido.

El accidente ha ocurrido este miércoles sobre las 10.30 horas en una zona rural de la localidad vizcaína, en concreto en el barrio de Sarria. Una llamada realizada a SOS Deiak-112 alertaba del incidente. En un primer momento, el hombre ha sido atentido por los servicios sanitarios de Osakidetza que han acudido al lugar, a donde también se han desplazado los Bomberos y Bomberas de Bizkaia.

Sin embargo, debido a lo escarpado del terreno, se ha movilizado un helicóptero de la Ertzaintza con configuración de montaña que, finalmente, ha trasladado al herido hasta el hospital de Cruces.

